-TAPDK İÇKİDE YENİ DÜZENLEMEYİ SAVUNDU ANKARA (A.A) - 07.01.2011 - Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Başkanı Mehmet Küçük, ''Tütün Mamullerinin ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'' ile ilgili mevzuatın gereğini yerine getirdiklerini, uluslararası platformlarda onaylanan ilkelere uyumlu bir düzenlemeye gittiklerini, kamu ve birey sağlığını gözettiklerini bildirdi. Küçük, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tütün mamulü ve alkollü içkilere ilişkin yönetmelikle ilgili AA'ya değerlendirmede bulundu. Söz konusu yönetmelikte, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin, tanıtım, satış, sunum ve tüketiciye ulaşması hususlarının, kamu ve birey sağlığı gözetilerek, tüketici seçeneklerini koruyacak şekilde düzenlediklerini kaydeden Küçük, piyasa takip ve kontrolüne ilişkin her türlü esas ve ayrıntının da dikkate alındığını belirtti. Yönetmelikte işyerlerine alkollü içkilerin 18 yaşını doldurmamış kişilere satılamayacağına ve sunulamayacağına ilişkin uyarı yazısı bulundurma zorunluluğunu getirildiğini kaydeden TAPDK Başkanı, buna ilişkin usul ve esasların ayrıca yayımlanacağını bildirdi. Küçük, alkollü içkilerin internet ya da posta ve benzeri dağıtım hizmetleri yoluyla satışının da yeni esaslara bağlandığını belirtti ve internet üzerinden satış belgesi yapılabilmesine de olanak sağlandığını kaydetti. Önceki uygulamada, satış belgelerinin düzenlendikleri yılı takip eden Ocak ayı sonuna kadar geçerli olduğuna işaret eden Küçük, yeni düzenlemede uzatım işlemi için öngörülen süreyi 3 aya yükselttiklerini ve bu şekilde belge sahiplerine kolaylık getirdiklerini anlattı. -ALKOLLÜ İÇKİLER- TAPDK Başkanı Küçük, alkollü içkilerin satışı ve sunumuna ilişkin düzenleme hakkında bilgi verirken de şunları söyledi: ''Alkollü içkilerin birden fazla satış ünitesinde satışa sunulabileceği ancak, satış ünitelerinin birden fazla alanda-reyonda konumlandırılmak suretiyle alkollü içkilere tahsis edilmiş alan bütünlüğünün bozulamayacağı kuralı getirildi. Yönetmeliğin hazırlanması safhasında özellikle alkollü içkilerde reklam, sponsorluk ve promosyon uygulamalarında ilgili mevzuatımızın yanı sıra anayasamızın gençleri alkol düşkünlüğünden korumayı hedefleyen 58. maddesi başta olmak üzere, Alkol İle İlgili Avrupa Şartı, Avrupa Alkol Eylem Planı, AB Komisyonu'nun Çocuklar ve Ergenler Tarafından Alkol Tüketilmesine Dair Tavsiye Kararı, Gençler ve Alkol Üzerine Bildirge, Gençlerin Özellikle Ergen ve Çocukların Alkol Kullanımına İlişkin Konsey Tavsiye Kararı, Dünya Sağlık Örgütü'nün Alkol Politikaları Çerçevesi Belgesi, Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri AB Direktifi, Dünya Sağlık Örgütü'nün 63. Dünya Sağlık Asamblesi'nde kabul edilen Zararlı Alkol Kullanımını Azaltma Küresel Stratejileri gibi birçok uluslararası mevzuat, dünya uygulamaları dikkate alınmıştır. Aynı şekilde, sivil toplum kuruluşları, sektör ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerinden de yararlanılmıştır.'' -SPONSORLUK FAALİYETLERİ ÖZENDİRİCİ OLMAMALI- TAPDK Başkanı Küçük, Kurum'un daha önce yayımladığı ''Alkollü İçki Reklamlarında Uygulanacak İlkeler Hakkında Tebliğ'' hükümlerine de yönetmelikte yer verildiğini, ancak burada yargı kararları doğrultusunda gerekli düzeltmelerin yapıldığını bildirdi. Küçük, bu çerçevede, yeni dönemde alkollü içki satışı, ambalajı, sunumu ve tanıtımlarında din, ırk, bayrak, siyasi parti, teşekkül, dernek ve vakıflar ile spor klüpleri ve takımlarının amblem, flama, sembol ve diğer alametleri ile spor içerikli ifade, şekil ve sembollerinin kullanılamayacağını belirtti. Alkollü içki markalarıyla sportif içerikli her türlü faaliyet, hizmet ve organizasyonlar ile şirket şeklindeki yapılanmalar da dahil, spor klüpleri ve takımları arasında bağ kurulmasına neden olacak uygulamalara gidilemeyeceğini kaydeden Küçük, şöyle devam etti: ''Söz konusu spor klüpleri ve takımlarının isim ve tanıtımlarında, alkollü içki markalarını çağrıştıran isim, logo, amblem ve işaretlerinin kullanılamayacağı düzenlenmiştir. Ayrıca belirtmek gerekir ki yönetmelikle getirilen hükümlerde, alkollü içkilere ilişkin, sponsorluk, kampanya, promosyon, reklam ve reklam içerikli her türlü faaliyetin, istismar edici, teşvik edici ve özendirici nitelikte bulunmaması, kamu sağlığını bozucu ve çocuklar ile gençleri etkileyecek içerikte olmaması gerekliliği esas alınmıştır. Bu nedenle, alkollü içkilerin, bedelsiz, hediye, yardım, ödül, eşantiyon veya promosyon olarak dağıtılamayacağı belirtilmiştir. Ancak, üretici ve ithalatçılara ait tesisler ile toptan satıcılara ait işyerlerinde ve açık alkollü içki satış belgesini haiz işyerlerinde sunum uygulaması mümkün kılınmıştır.''