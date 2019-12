TAPDK Başkanı: Film galalarında içki ikramı yasak değil

T24 - Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Başkanı Mehmet Küçük, ''Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'' ile ''alkollü içkide sıkıyönetim'' diye bir şeyin söz konusu olmadığını savunurken 'Aalkollü içkide ne sıkı yönetim, ne de mahalle baskısı söz konusu değil'' dedi. Küçük, Dolmabahçe Sarayı ve film galalarının yapıldığı yerler gibi mekânlarda içki ikramının yasak olmadığını, bu meselenin "sunum kısıtlaması" ile karıştırıldığını söyledi. Küçük, alkollü içki tüketiminde "inanılmaz bir artış olduğunu" söyledi.



Küçük, ''ABD ve Avrupa'da alkollü içkiye bizdeki kadar kolay ulaşılmıyor. Hiçbir ülkede bakkal ve büfede, bizdeki gibi içki satışı yok'' diye konuştu.



Anadolu Ajansı'ndan Türkan Al ve Güliz Demircan Yücel'in sorularını yanıtlayan Küçük, yeni düzenlemenin alkollü içkiler için kısıtlama anlamına da gelmediğini söyledi.



''Alkollü içkide mahalle baskısı da söz konusu değil'' diyen Küçük, TAPDK'nın işin sosyal yönünü de dikkate alarak, alkol ve tütün piyasasını düzenlemekle görevli bir kuruluş olduğunu vurguladı. TAPDK Başkanı, Kurumun bu yöndeki görevleri bir tarafa bırakılarak, yönetmelik sonrasında bir bölümü yanlış değerlendirmelerle, ''bir bardak suda kıyametler koparıldığını'' ve Kurum'a da haksız ithamlar yöneltildiğini kaydetti.



İlgili Kanunda yapılan değişikliğin ardından, Piyasa Düzenleme Yönetmeliği'ni çıkarmak zorunda olduklarına işaret eden Küçük, ilgili düzenlemeyle de tütün mamulleri ve alkollü içkilerin kamu sağlığının ve tüketici haklarının korunması ile rekabetin tesisi hususları gözetilerek, tanıtımına, satışına, sunumuna ve tüketiciye güvenli şekilde ulaşmasına ilişkin her türlü faaliyet, esas ve usullerinin belirlendiğini vurguladı.



2003 yılından sonra alkollü içki tüketiminde büyük bir artış olduğunu ifade eden Küçük, 2003 yılında, 500 milyon litre olan bira ve şarabın oluşturduğu fermente içki tüketiminin, 2009 yılında, 1 milyar 79 milyon litreye yükseldiğini belirtti.



Artışın büyük kısmının biradan kaynaklandığını kaydeden Küçük, şunları söyledi:



''2007 sonunda bandrol uygulamasıyla şarap sektörünün kayıt altına alınmasıyla da resmi verilerde artış meydana geldi. Ancak, yine de inanılmaz derecede bir artış var. Söz konusu dönemde distile alkollü içki tüketiminde de yüzde 50'lik bir artış görülüyor.



Ben, TAPDK'da Alkollü İçkiler Piyasası Dairesinde de uzun süre görev yaptım. O süreçte 2006 yılında, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü bir AB toplantısına katılmıştık. Avrupa'nın tanınmış uzmanlarının da yer aldığı toplantıda, yabancı uzmanlar Türkiye'de özellikle gençler arasında, alkollü içki tüketimine dikkat çektiler ve Türkiye'de 3-4 yıl içinde gençler arasındaki alkol tüketiminin çok yoğun şekilde artacağını ifade ettiler.



Geçtiğimiz günlerde medyada, biz de 1,4 litre olan ortalama alkol tüketiminin, Avrupa ülkelerinde ortalama 10 litre düzeyinde olduğu şeklinde haberler yer aldı. Ancak, Türkiye'de nüfusun yüzde 65'inin dini inançlar, sağlık ya da diğer faktörler nedeniyle, ağzına hiç içki koymadığı belirtiliyor. Bu veriler değerlendirilirken, nüfusun yüzde 65'inin içki içmediği de göz önünde bulundurulmalı. 2004 yılında 292 milyon dolara satılan Tekel'in alkollü içki bölümü için bugünlerde neredeyse 10 kat fazla değer biçilmesi de, alkol piyasasının geldiği noktanın bir göstergesi.''





ABD'de ve Avrupa'da içki satışı daha sıkı



TAPDK Başkanı Küçük, iddia edilenin aksine, Türkiye'de alkollü içki satışının Avrupa ve ABD'den daha kolay olduğunu da savundu.



ABD'de bu konuda gözlemlerde bulunduğunu anlatan Küçük, ABD'de 21 yaş altına kesinlikle alkollü içki satılamadığını, içki satışında mutlaka kimlik istendiğini, 21 yaş hesabında da ay ve günün dahi dikkate alındığını kaydetti.



Türkiye'de ise 18 yaşını dolduranların alkollü içki satın alabileceklerini belirten Küçük, şöyle devam etti:



''ABD'de New York ve diğer eyaletlerde sistemle ilgili gözlemlerimiz oldu. Orada bira, benzin istasyonlarında, diğer içkiler ise Liquor Shop'larda satılıyor. İçki alacak kişi 70 yaşında da olsa mutlaka kimliği soruluyor. Bizde 70 yaşında bastonlu bir kişiye kimlik sorsan, bastonu kafana vurur. ABD'de, 21 yaşını tam doldurup, doldurmadığına da bakılıyor. Bir gün eksik olsa içki satışı yapılmıyor. Eğer hafif sarhoşluk ve çakır keyif görüntüsü veriyorsa zaten hiç içki satılmıyor.



ABD'de Liquor Shop'a 100 metre mesafede içki de içemiyorsun. Sokakta içki içiyorsun, şişeyi de maskeliyorsun. Biz de bunların hiçbiri yok. Türkiye'de 18 yaşını dolduranlara içki satışı serbest. Bakkal ve büfelerde rahatlıkla içki satılıyor. Türkiye'de 207 bin noktada içki ve sigara satışı yapılıyor. Dünyadaki birçok ülkede saat 22.00'den sonra içki satışı yasak. ABD ve Avrupa'da alkollü içkiye bizdeki kadar kolay ulaşılmıyor. ABD'de bizzat bizlere, (Türkiye'de bu işler çok kolay, siz de her şey serbest) diye söyleniyor. Hiçbir ülkede bakkal ve büfede, bizdeki gibi içki satışı yok. Hele ki sistemin çok daha sert olduğu İskandinav ülkelerindeki uygulamalar buraya getirilse, konu o zaman bambaşka boyutlarla tartışılır herhalde.



ABD, 21 yaş altı bir kişiye bile içki sattırmıyor bizim de 18 yaş altı bir kişiye dahi içki satışına taviz vermememiz gerekiyor.''





24 yaş tartışmaları



TAPDK Başkanı, 24 yaş tartışması konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Dünya Sağlık Örgütünün ''15-24 yaş grubunu genç olarak nitelediğini'' belirten Küçük, Efes Pilsen Rock Konseri, Efes Pilsen Blues Festivali gibi etkinliklerin de bu çerçeve içinde değerlendirildiğini bildirdi.





'Film galasında içki ikramı yapılabilir'





18 yaş dolduranlara alkollü içki satılabileceğini vurgulayan Küçük, yönetmelikte 24 yaşa kadar olan gençlerin reklam yönünden korunmasının amaçlandığını ifade etti.



Küçük, bu konuda şu açıklamayı yaptı:



''Kır Düğünleri: Biz, kayıtlı mekanda, kayıtlı satıcı tarafından bir litre içkinin nereye gittiğini hem kurumsal görevimiz nedeniyle, hem sosyal, hem de vergi açısından takip etmek istiyoruz. Biz, bir sigaranın nereye gittiğini de takip etmek zorunda olan bir kuruluşuz. Kır düğünü konusunu ajite ediyorlar. İkram ile yönetmelikteki sunum ayrı şeyler. Biz, ticari faaliyet niteliğindeki uygulamaları düzenliyoruz. Cumhurbaşkanlığı, Dolmabahçe, bir filmin galasında da içki ikramı yapılabilir. Kır düğünü yapılan yerde, Dolmabahçe Sarayındaki davetlerde, Cumhurbaşkanlığı Köşkünde verilen resepsiyonlarda, sinema filmi tanıtımı için yapılan galalarda, toplantı ve konferanslarda verilen kokteyllerde veya benzeri sosyal organizasyonlarda konuklara içki ikramı yapılmasıyla Yönetmelikte bahsi geçen sunum kavramını birlikte değerlendirirken dikkatli olmak lazım. Yönetmelikte sunum kavramı, daima satış ve sunum şeklinde birlikte ifade edilmiş olup, esasen satış ve sunum faaliyetiyle kastedilen, belgeli satıcının alkollü içkilerin ambalajlarını açarak, nihai tüketiciye bedeli mukabilinde satış yapmasıdır. Bu nedenle önümüze gelecek somut örneklerde, Yönetmelikteki satış ve sunum kavramına dahil olan faaliyet var mı, yok mu, değerlendirmesini Kurulumuz yapacaktır.''





İnternetten satışa kontrol zor



Yönetmelik ile internetten satışların da düzenlendiğini hatırlatan TAPDK Başkanı, 18 yaş altına internetten alkollü içki satışının kontrolünün hemen hemen imkansız olduğunu anlattı.



Bu nedenle, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan Torba Yasa'ya konuyla ilgili bir hüküm eklediklerini kaydeden Küçük, ''Örneğin, Ostim'deki bir dağıtıcıya telefonla sipariş verilecek. Kurye, içkiyi alıp Oran'daki adrese teslim için gittiğinde, kapıyı diyelim 9-10 yaşındaki bir kız çocuğu açacak. Mevzuata göre kuryenin içkiyi bu durumda teslim etmemesi gerekiyor. Ama bunu takip de çok zor. İşte bu nedenle, konuyu yasal bir çerçeveye oturtmak istedik'' dedi.