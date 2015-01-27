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Dünya

Tanzanya'da şans getiriyor diye büyücüler Albinoların uzuvlarını kesip satıyorlar

Afrika ülkesi Tanzanya'da, büyücüler albinoların uzuvlarını kesip satıyor

27 Ocak 2015 19:04

Tanzanya'da 'büyücüler', şans getirdiği gerekçesiyle albinoların uzuvlarını kesiyor ve satışa çıkarıyor. Bu vahşet, ülkenin 'elit'leri tarafından da destekleniyor. Albinoların aileleri, çocuklarını 50 bin sterline satışa çıkarıyor. 

Daily Mail’de yer alan habere göre, ülkenin elitleri tarafından da desteklenen korkunç olayda “büyücüler” albinoların uzuvlarını kesip satıyor. Paraya ihtiyacı olanlar kendi çocuklarını ve eşlerini de satışa çıkarabiliyor.

Uzuvları satın alanlar arasında ise Tanzanya’nın zenginleri bulunuyor. Ülkede Ekim’de yapılacak seçimler yaklaştıkça ise “şans getirmesi için” uzuv satışının artacağından endişe ediliyor.

Ülkenin zenginleri herhangi bir uzvu 3 veya 4 bin dolara satın alırken, zaman zaman tüm vücut için 75 bin dolar ödüyor. Sonuç olarak albinolar hayatlarını kaybedebiliyor.

Vakalar kaydedilmeye başladığından bu yana, ülkede 74 kişi bu şekilde hayatını kaybetti ve 59 kişi saldırılardan kurtuldu. Albinoların mezarları da açılarak cesetleri çalınıyor. Ülkede albinizm her bin 400 kişiden birinde görülüyor.

 

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