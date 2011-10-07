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Dünya

Tantavi: ''Sina kontrolümüz altında''  KAHİRE (A.A)

07 Ekim 2011 07:34

-Tantavi: ''Sina kontrolümüz altında''  KAHİRE (A.A) - 07.10.2011 - Mısır Yüksek Askeri Konseyi Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi, Sina Yarımadası'nda yüzde yüz oranında güvenliği sağladıklarını söyledi.  Mısır'ın  resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Tantavi, Sina'daki terör saldırısı tehdidi altında bulunan ilçelerin tamamında kontrolün sağlandığını ifade etti.  Sina'daki istikrarsız durumdan dolayı askerden arındırılmış bölgelerde İsrail'in onayı ile asker gönderdiklerini belirten Tantavi, bölgede güvenliğin tesis edildiğini kaydetti.  Mısır'da 25 Ocak tarihinde başlayan halk ayaklanmasının ardından Sina Yarımadası'nda yaşanan otorite boşluğundan faydalanmak isteyen terör grupları bölgeye yerleşmek istemişler, bu nedenle bazı eylemler gerçekleştirmişlerdi.  İsrail ile Mısır arasından imzalanan Camp David Anlaşması'ndan dolayı bölgede asker bulunduramayan Mısır, Ağustos ayının başında İsrail'in onayı ile Sina'ya 1000 asker, tank ve zırhlı araç sevk etmişti. 

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