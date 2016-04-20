Tansu Çiller'in danışmanı: Çevik Bir, Başbakan'ı arayıp "Derhal zam verin, yoksa bildiri yayınlayacağız" dedi

28 Şubat döneminde 54. Refah-Yol hükümetini yıkmakla suçlanan aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’in de bulunduğu 100 sanığın yargılanmasına Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Dördüncü kez duruşmaya tanık olarak dinlenilmesi için çağırılan dönemin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, yurtdışında olacağı gerekçesiyle yine gelmedi. Duruşmada Çiller’in danışmanı, AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık dinlendi. Çevik Bir'in, dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ı tehdit ettiğini öne süren Hüseyin Kocabıyık, “Çevik Bir de çok iyi bilir, etrafında topladığı birtakım subaylar varken, Başbakan’a telefon etmiş, ‘Derhal zam verin, yoksa bildiri yayınlayacağız’ demiştir. Kendisi herhalde inkar edemez. Başbakan buna üzülmüştür ve bunu Çiller’e aktarmıştır. O da bana anlatmıştır” diye konuştu.

Hürriyet'in haberine göre; duruşmada söz alan Çevik Bir, Hüseyin Kocabıyık’ın iddialarıyla ilgili, “Efendim, Başbakan’a doğrudan telefon edeceğim, kendisiyle konuşacağım, bu mümkün mü?” diyerek, dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan’ı telefonla aradığı iddiasını yalanladı.

"Size suikast olacak"



AKP'li Hüseyin Kocabıyık, duruşmada “Çiller’e açık bir tehdit var mıydı?” sorusu üzerine, “Dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener ve İstihbarat Başkanı yurtdışında olan Erbakan’ın yerine Başbakanlık’a bakan Tansu Hanım’ın yanına heyecanlı bir şekilde geldi. Akşener, ‘Size koruma vereceğiz, çünkü çok açık tehdit altındasınız, size yönelik bir suikast olacak’ dedi” iddiasında bulundu. Kocabıyık, Çiller’le Başbakanlık’a giderken Mercedes makam aracının iki tekerinin birden patlamasını tuhaf bulduğunu da belirterek, “O dönem Lady Diana da trafik kazasında ölmüştü. O zamanlar bu da konuşuldu” dedi.