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Tansu Çiller'den Erdoğan'a 'Afrin' mesajı

"Trump'ın Suriye'den çekilme açıklaması ve Macron'un sürece dahil olma girişimi birbirinden bağımsız değil"

02 Nisan 2018 12:33

Eski Başbakan Tansu Çiller, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili olarak ”Afrin çok başarılı oldu. Birçok oyunu bozdu. Sayın Erdoğan, Afrin harekâtını çok başarılı bir şekilde götürdü. Kutlamak lazım” dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Çiller, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme açıklaması ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sürece dâhil olma girişiminin birbirinden bağımsız olmadığını" söyledi.

Selvi, "Tansu Çiller’in değerlendirmeleri" başlığıyla yayımlanan yazısında Çiller'in konuya ilişkin analizlerini şöyle özetledi:

1- ABD ile Rusya arasında Suriye konusunda bir süredir ikili bir işbirliği yaşanıyordu. Ancak ABD’ye girme yasağı bulunan ve CIA Başkanı’nın özel izniyle giriş yapan Rus istihbaratının önemli ismi Vitaly Naumkin ile birlikte üç önemli ismin 27 Şubat’ta yaptıkları ziyarette yeni Suriye planı görüşüldü. Çiller’e göre, Naumkin’in temasları sırasında iki ülke yeni Suriye planı üzerine anlaşmaya vardı. Naumkin, Rusya’nın Ortadoğu stratejisinin ve Suriye’deki Kürt politikasının mimarı olarak biliniyor.

2- Suriye’deki nüfuz alanları ile Fırat’ın batısı Rusya’ya bırakıldı, Fırat’ın doğusu ise ABD’nin kontrolünde olacak. Ancak ABD, bu bölgedeki gücünü kontrollü olarak azaltırken Fransa, bu bölgeye girecek. Başkan Trump ile Macron arasındaki görüşmede bu konunun konuşulduğu düşünülüyor.

3- Başkan Trump, Pompeo, Haspel ve Bolton ile şahinler kabinesini tamamladı. Bu arada Trump iki adım attı, bunları birbirinden bağımsız olarak düşünemeyiz. Bir, Suudi Arabistan - İsrail - Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yeni bir eksen oluşturdu. İkincisi ise İran öncelikli tehdit olarak belirlendi.

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