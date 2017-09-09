Tansu Çiller'den Cumhurbaşkanı Yardımcılığı açıklaması

Eski Başbakan Tansu Çiller, “Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi aldığı” yönündeki iddiaları reddetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 seçimlerinde yüzde 50+1’e ulaşmak için daha geniş bir yelpazeyi kucaklayacağı, bu amaçla yardımcılarını farklı kesimlerden seçeceği, bu isimlerden birinin de eski Başbakan Tansu Çiller olacağı iddiaları gündeme geldi.

Çiller’in son dönemde Cumhurbaşkanlığı programlarına sıkça davet edilmesinin da bunun göstergesi olduğu öne sürüldü.

Söz konusu iddialara ilişkin soruları yanıtlayan Çiller, “Böyle bir şey kesinlikle konuşulmamıştır” yanıtını verdi.