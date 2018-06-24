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Tansu Çiller: sonuçların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum

    Erhan TEKTEN -Akın ÇELİKTAŞ/ İSTANBUL, (DHA) ESKİ  başbakanlardan Tansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller, oyunu Sarıyer'deki Yeniköy İlkokulu'nda kullandı

24 Haziran 2018 15:33

 

 
Erhan TEKTEN -Akın ÇELİKTAŞ/ İSTANBUL, (DHA) ESKİ  başbakanlardan Tansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller, oyunu Sarıyer\'deki Yeniköy İlkokulu\'nda kullandı. Saat 12.00 sıralarında okula gelen Tansu Çiller oyunu kullandı. Sandığa zarfı attıktan sonra basın mensuplarına bir açıklama yapan Çiller, \"Bugün adeta bir bayram havası içerisinde seçim şöleni havasında herkes huzurla sandıklara gidiyor. Bu çok güzel bir şey demokrasimiz, demokrasi kültürümüz açısından güzel bir örnek hayırlı bir resim. Sonuçların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum\" dedi. 
Tansu Çiller eşinin oy kullanmasını beklerken, oyunu kullanmaya gelen bir kişinin küçük çocuğunu sevdi.

(FOTOĞRAF)

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