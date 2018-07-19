Tansu Çiller: Özel kesimde çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum

Eski Başbakan Tansu Çiller, ekonomi ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Çiller, "Özel kesimde çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum" dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Çiller, yeni sistemin “Krizi aşmada çok büyük fırsat verdiğini" kaydetti. Selvi'nin bugünkü (19 Temmuz 2018) köşesine taşıdığı Çiller'in ifadeleri şöyle:



Eski başbakanlardan Tansu Çiller aradı.

“Özel kesimde çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum” diye söze başladı.



“Geçmişte cendereden geçmiş ve 5 Nisan’da ekonomik istikrar programı açıklamış bir eski başbakan olarak hem tecrübelerimi hem de bu krizi atlatmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği fırsatlardan ve sunduğu imkânlardan söz etmek istiyorum” dedi.



“Krizi aşmada yeni hükümet sistemi çok büyük fırsat veriyor.



Daha hükümet yeni kurulmuşken ve henüz sistem oturmadan yapılan değerlendirmeleri ise haksızlık olarak görüyorum.



Bu sistemin oturmasına fırsat vermek lazım. Görülecek ki bu sistem hızla sorunların çözümüne imkân verecek. Sistem hızlı karar almayı gerekli kılıyor, ayrıca Sayın Erdoğan’la birlikte çok güçlü bir liderliğe sahip” diye konuştu.



Çiller’le zaman zaman başbakanlığa döneminden başlayıp karşı karşıya olduğumuz iç ve dış gelişmeleri esas alan konuşmalar yapıyoruz.



Çiller son olarak Yenikapı’daki mitinge katılıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güçlü bir destek vermişti. Türkiye’ye yönelik paylaşım hesaplarının yapıldığı bir dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yer almak gerektiğini ifade etmişti. Erdoğan’ın 40 yıllık arkadaşlarının bazıları karşısına çıkmak için ittifaklar ararken, Çiller, benim yerim Erdoğan’ın yanı demişti.