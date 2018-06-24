Tansu Çiller oyunu kullandı: Herkes huzurla sandıklara gidiyor

AKP'nin Yenkapı'daki mitingine katılması sonrası siyasetin gündemine yeniden giren Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için oyunu kullandı. Çiller, "Adeta bir bayram havası içerisinde, bir seçim şöleni havasında herkes huzurla sandıklara gidiyor" dedi.

Çiller, eşi Özer Uçuran Çiller'le beraber Sarıyer Yeniköy İlkokuluna gelerek oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamaya yapan Çiller, "Adeta bir bayram havası içerisinde, bir seçim şöleni havasında herkes huzurla sandıklara gidiyor. Bu çok güzel bir şey. Demokrasi ve demokrasi kültürümüz açısından güzel bir örnek, hayırlı bir resim. Sonuçların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tansu Çiller, seçimden beklentilerinin sorulması üzerine, "Son sözü millet söyler" dedi.