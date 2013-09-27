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Tansu Çiller: 28 Şubat dava duruşmasına gelmeyeceğim

Merve Kavakçı, eski Başsavcı Reşat Petek ve Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun’un da aralarında bulunduğu bazı isimler adliyeye geldi

27 Eylül 2013 13:16

28 Şubat davasında "müşteki" sıfatıyla ifadeye çağrılan Tansu Çiller, duruşmaya gelmeyeceğini, beyanlarını yazılı sunacağını bildirdi.
 
28 Şubat davasında "müşteki" sıfatıyla ifadeye çağrılan eski Başbakan Tansu Çiller, duruşmaya gelmeyeceğini, beyanlarını yazılı sunacağını bildirdi. İfadeye çağrılan Merve Kavakçı ise adliyeye geldi.
 
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 28 Şubat davası kapsamında yaklaşık 100 kişinin ifadesinin alınması için İstanbul’a talimat yazıldı. Bu talimat yazısı çerçevesinde bugün o isimler Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na çağrıldı. 
 
 

Çiller ifadesini yazılı verecek

 
 
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde talimat ile dinlenilecek olan isimler arasında eski Başbakan Tansu Çiller de vardı. Ancak davanın müştekisi Çiller, avukatı aracılığıyla duruşmaya gelmeyeceğini, beyanlarını yazılı sunacağını bildirdi.
 
 

Merve Kavakçı adliyede

 
 
Öte yandan ifadeye çağrılanlar arasında bulunan Merve Kavakçı, eski Başsavcı Reşat Petek ve Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun’un da aralarında bulunduğu bazı isimler adliyeye geldi.  

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