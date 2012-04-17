Tansiyonu yükseltecek iddia: Türkiye mi, Suriye mi?

Reuters ajansının ‘Türkiye sınırında’ diye verdiği, Times gazetesinin ise ‘Asi Nehri’nin Türkiye tarafında’ diye tanımladığı Özgür Suriye Ordusu’na ait ‘ileri karakol’ çadırları ilk kez görüntülendi. Times yazarı çadırların Türk tarafında olduğunu doğruladı ve ekledi: Yazdıklarımın arkasındayım ama bu tartışmanın bir parçası olmak istemiyorum



Vatan'ın haberine göre, Suriye ordusundan kaçan askerler tarafından oluşturulan muhalif Özgür Suriye Ordusu’nun Türkiye sınırında kurduğu ‘ileri karakol’ dün Times gazetesi ve Reuters haber ajansı tarafından haber yapıldı. Reuters tarafından yayınlanan fotoğraflarda 4 adet Kızılay çadırı ile kurulan ‘ileri karakolun’ (outpost) Hatay yakınlarında olduğu belirtildi.

Silahlı muhalif askerlerin komutanı olan ve aynı zamanda Özgür Suriye Ordusu’nun sözcülüğünü de yapan Yarbay Halid Hamud’un da silahıyla birlikte Kızılay çadırı içerisinde poz verdiği fotoğraflarda muhalif askerler arasında kadın Suriyeliler’in de olduğu görüldü. İngiliz The Times gazetesinin Yazı İşleri Müdürlüğü’nü yapan eski Washington Büro şefi ve Dış Haberler Müdürü Martin Fletcher tarafından yazılan haber ise tartışma yaratacak cinstendi.

Fletcher, Asi nehrinin en daraldığı bölgede yer aldığını iddia ettiği çadırların Türkiye tarafında bulunduğunu ve 4 çadırın terk edilmiş bir çiftlik evinin hemen yanında kurulduğunu iddia etti. Hatta bu üssün, hem kaçakçılık yapmak için hem de insan kaçırmak için kullanıldığını, Suriye tarafına geçip çay ve sigara alan muhalif askerlerin bunları Hatay’da 3 katı fiyatına satarak Esad rejimine karşı operasyonlarını da bu şekilde finanse ettiklerini anlattı.

Vatan haber üzerine Times gazetesinden defalarca yılın gazetecisi ödülüne aday gösterilen Fletcher’a ulaştı. İngiliz gazeteci, “Orada yazdıklarımın arkasındayım. Ancak beni bağışlayIn ama bu tartışmanın bir parçası olmak istemiyorum. Ama yanımda bir Reuters muhabiri yoktu” ifadesini kullandı.

“Tüfeğimi aldım nehri geçtim”

Cumartesi günü çadırları ziyaret ettiğini belirten İngiliz gazeteci birkaç düzine üniformalı askerle karşılaştığını belirtti.



Bu askerlerin ateşkesi bir maskaralık olarak yorumladığını kaydederek muhalif grubun lideri olan 29 yaşındaki Muhammed el-haj Hasan adlı askerin, “Ateşkes kararını duyduğum zaman o kadar sinirlendim ki Kalaşnikofumu alıp nehri geçerek Suriye kontrol noktasını taradım” sözlerine yer verdi. Hasan’ın daha önce Suriye ordusunda yüzbaşı rütbesinde görev yaptığının da altını çizdi.

Haziran ayında muhalif saflara katıldığını söyleyen Yüzbaşı Hasan, “Sivilleri öldürmeyi reddettiği için infaz edilen bir subayı gördüm” dedi. Kendi kızının ve oğlunun ise kendisinin hainlikle suçlanması nedeniyle cezalandırılmaktan korktukları için Halep’de gizlendiklerini söyledi. Habere göre Hasan ve arkadaşları gübre kullanarak mayın ve bomba imal ediyor. Kaleş tüfekleri var ancak şarjör sıkıntısı çekiyorlar. Yenilerini elde edebilmenin tek yolu kontrol noktalarına saldırmak ya da Suriye ordusundan bazı askerlerin tanesi 5 dolardan sattığı mermileri almaktan geçiyor. Tüfekler ise bu askerler tarafından 3 bin dolardan satılıyor.

Gözlemciler geldi 19 kişi öldü

BM Suriye temsilcisi Kofi Annan’ın barış planı çarçevesinde dün 6 uluslararası gözlemci Suriye’ye ulaştı. Ancak ateşkesi denetlemek üzere gözlemcilerin ülkeye girdiği gün 19 kişinin çatışmalarda hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Suriye İnsan Haklarını İzleme Örgütü, ülkenin çeşitli kentlerinde devam eden operasyonlarda ve çıkan gösterilerde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu bugün 19 kişinin öldüğünü duyurdu.

Londra merkezli örgüt, iç kesimlerde yer alan Hama’da düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçlerince açılan ateşte 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ve tankların şehir merkezlerinden çekilmediğini, operasyonlarına devam ettiğini ileri sürdü. Şam, Humus, İdlib, Kamışlı, Dera ve Halep’te toplam 12 kişinin güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucunda hayatlarını kaybettiğini kaydeden İnsan Haklarını İzleme Örgütü, milli basketbol takımında oynayan Samih Surur adlı oyuncunun da tutuklandığını bildirdi.