Tanrıyar anısına maçlarda saygı duruşunda bulunulacak

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ali Tanrıyar'ın vefatı dolayısıyla futbol maçlarında saygı duruşunda bulunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Ali Tanrıyar anısına, bugünkü TFF 1. Lig play-off maçları, 27 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Spor Toto 3. Lig 2. Grup play-off finali ve Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta müsabakaları öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.

Tanrıyar, tedavi gördüğü hastanede bugün, 103 yaşında hayata gözlerini yumdu.