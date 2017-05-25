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Spor

Tanrıyar anısına maçlarda saygı duruşunda bulunulacak

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ali Tanrıyar'ın vefatı dolayısıyla futbol maçlarında saygı duruşunda bulunulacak

25 Mayıs 2017 18:14

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ali Tanrıyar'ın vefatı dolayısıyla futbol maçlarında saygı duruşunda bulunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Ali Tanrıyar anısına, bugünkü TFF 1. Lig play-off maçları, 27 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Spor Toto 3. Lig 2. Grup play-off finali ve Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta müsabakaları öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.

Tanrıyar, tedavi gördüğü hastanede bugün, 103 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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