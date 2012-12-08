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Tanrıkulu: Van Cezaevi'nde koğuşlar 'duruşma salonu', hücreler 'hakim odası'

Sezgin Tanrıkulu: Bu tabloyu 12 Eylül'den hatırlıyoruz, o dönemdeki spor salonları duruşma salonlarına dönüştürülmüştü ve o salonlarda adalet katledilmişti.

08 Aralık 2012 18:35

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, "Van'da bir yıldır cezaevindeki koğuşlar duruşma salonu, hücreler hakim odası ve mahkeme kalemi olarak kullanılıyor" dedi.
Deprem sonrasında ortaya çıkan bu durumun AKP’nin yeni yargı ve infaz anlayışını ortaya koyduğunu söyleyen Tanrıkulu’nun yazılı  açıklaması şöyle:

Toplu yargılamalar için mahkeme yapılıyor

AKP'nin yeni yaptığı ve yapacağı cezaevlerinde, toplu yargılamalar için mahkeme salonları yapılmakta. Bu yeni durum hakimleri infaz koruma memurlarının uzantısı olduğu bir çarpık anlayışı pratikte ortaya çıkarmaktadır.

Diyarbakır'da Adliye Binası’nın avlusuna toplu yargılama salonu inşa edildi. Silivri'de, Sincan da cezaevi kampusu içinde yargılamalar yapılıyor. Başbakanın Diyarbakır'a en büyük yatırım vaadi olan yeni cezaevi içinde de  toplu yargılama salonları var.

12 Eylül'de de spor salonları mahkeme olmuştu

Biz bu tabloyu 12 Eylül'den hatırlıyoruz. O dönemdeki spor salonları duruşma salonlarına dönüştürülmüştü ve adalet katledilmişti  o salonlarda.

Her gün cezaevine girip çıkan yargıç da savcı da adalet dağıtan biri olmaktan çıkar rejimin, devletin ve hükümetin gardiyanına dönüşür. Bugün Türkiye'de adalet cezaevlerinin içinde aranmaktadır. Bundan daha vahim ve karanlık bir yargı ve adalet tablosu olabilir mi?" 

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