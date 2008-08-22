Tanrıkulu rövanşı alamadı

Erkekler 80 kiloda Bahri Tanrıkulu, 2004 Atina Olimpiyatları'nın finalinde yenildiği ABD'li Steven Lopez ile karşılaştı.



2 olimpiyat ve 4 dünya şampiyonluğu bulunan güçlü rakibi karşısında son derece temkinli bir müsabaka çıkaran Bahri Tanrıkulu, ilk raundda mesafe kontrolünü çok iyi yaparak rakibine teknik yapma imkanı vermedi ve bu raund 0-0 tamamlandı.



İkinci raundda da kontrollü oyununu sürdüren Tanrıkulu, son saniyelerde rakibinin karın bölgesine yaptığı vuruşla puan aldı ve bu raundu 1-0 önde geçti. Bahri Tanrıkulu, son raundun ilk saniyelerinde başına aldığı darbeyle 2-1 yenik duruma düşse de rakibinin ceza puanı almasıyla skor 1-1 oldu. Fakat raundun son 1 dakikalık bölümünde üstünlüğü ele geçiren ABD'li tekvandocu, arka arkaya 2 sayı alırken, rakibine faullü vuruş yapan Bahri Tanrıkulu da 1 ceza puanı aldı. Böylece ABD'li Steven Lopez müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.



ABD'li tekvandocunun finale yükselmesi durumunda Bahri Tanrıkulu bronz madalya için repesajda mücadelesini sürdürecek.





Güler de kötü başladı



67 kiloda mücadele eden Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Sibel Güler, Pekin Olimpiyatları'ndaki ilk karşılaşmasında minderden mağlup ayrıldı.





Güçlü rakibi karşısında varlık gösteremeyen Sibel Güler, ilk periyadda puan vermezken, rakibinin açığını yakalayamadı ve ikinci periyoda puansız eşitlikle girildi. Arjantinli sporcunun ikinci periyodda 2 puan almasına engel olamayan Sibel, son periyodada eşitliği sağlamak için daha fazla rakibinin üzerine gitmek zorunda kaldı. Milli sporcunun puan ararken verdiği açıkları iyi değerlendiren Beron, 2 puan daha aldı ve bir üst tura yükseldi.



Milli tekvandocu Sibel Güler ilk karşılaşmasını kaybetmesine rağmen bronz madalya şansı kaybetmedi. Sibel, repesaj maçları yapabilmek için Beron'un finale çıkmasını bekleyecek.

