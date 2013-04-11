Tanrıkulu için 'ajan' suçlamasına Kılıçdaroğlu'ndan takip

CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu için “CIA ajanı” suçlamasında bulunmasının ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup başkanvekillerinden de tartışmaya ilişkin rapor istedi. Kılıçdaroğlu, Dilek Akagün Yılmaz'ın sözleri hakkında “Gereğini yapacağım” dedi.

Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan CHP MYK’nın gündem maddeleri arasında Uşak Milletvekili Yılmaz’ın, İstanbul Milletvekili Tanrıkulu’na yönelik suçlamaları vardı. Edinilen bilgilere göre aralarında Faruk Loğoğlu ve Sencer Ayata’nın da bulunduğu bazı genel başkan yardımcıları, Yılmaz’ın, Tanrıkulu’na yönelik suçlamalarını gündeme getirdi.

Kılıçdaroğlu’na, Yılmaz’ın “CIA ajanı” suçlamasıyla Tanrıkulu’nun üzerine yürüdüğünü aktaran bazı MYK üyelerinin de disiplin sürecinin çalıştırılması talebinde bulundukları öğrenildi. Tanrıkulu’nun, MYK’nın, Yılmaz’ın kendisine yönelik suçlamalarının ele alındığı bölümünde konuşmaması ise dikkat çekti. Son söz sahibi olarak konuşan Kılıçdaroğlu da “Hiç merak etmeyin, elbette bir şeyler yapılmalı. Gereğini yapacağım. Hiç bir arkadaşımız ajan ya da benzer ifadelerle suçlanamayacak kadar değerlidir. Grup başkanvekilli arkadaşlarımız da tam olarak nasıl bir ifade kullanıldığının tespitini yaparak bana iletecekler” diyerek tartışmalara nokta koydu.