T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tanrıkulu için 'ajan' suçlamasına Kılıçdaroğlu'ndan takip

Kemal Kılıçdaroğlu, Dilek Akagün Yılmaz'ın Sezgin Tanrıkulu için söylediği 'ajan' ifadesi hakkında 'gerekeni yapacağını' söyledi

11 Nisan 2013 13:29

CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu için “CIA ajanı” suçlamasında bulunmasının ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup başkanvekillerinden de tartışmaya ilişkin rapor istedi. Kılıçdaroğlu, Dilek Akagün Yılmaz'ın sözleri hakkında “Gereğini yapacağım” dedi.

Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan CHP MYK’nın gündem maddeleri arasında Uşak Milletvekili Yılmaz’ın, İstanbul Milletvekili Tanrıkulu’na yönelik suçlamaları vardı. Edinilen bilgilere göre aralarında Faruk Loğoğlu ve Sencer Ayata’nın da bulunduğu bazı genel başkan yardımcıları, Yılmaz’ın, Tanrıkulu’na yönelik suçlamalarını gündeme getirdi.

Kılıçdaroğlu’na, Yılmaz’ın “CIA ajanı” suçlamasıyla Tanrıkulu’nun üzerine yürüdüğünü aktaran bazı MYK üyelerinin de disiplin sürecinin çalıştırılması talebinde bulundukları öğrenildi. Tanrıkulu’nun, MYK’nın, Yılmaz’ın kendisine yönelik suçlamalarının ele alındığı bölümünde konuşmaması ise dikkat çekti. Son söz sahibi olarak konuşan Kılıçdaroğlu da “Hiç merak etmeyin, elbette bir şeyler yapılmalı. Gereğini yapacağım. Hiç bir arkadaşımız ajan ya da benzer ifadelerle suçlanamayacak kadar değerlidir. Grup başkanvekilli arkadaşlarımız da tam olarak nasıl bir ifade kullanıldığının tespitini yaparak bana iletecekler” diyerek tartışmalara nokta koydu.

ETİKETLER

dilak akagün yılmazsezgin tanrı kuluajankılıçdaroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24