'Tanrı neden küçük kızların seks işçisi olmasına göz yumuyor?'

Filipinler'in başkenti Manila'da öğrencilere hitap eden Katoliklerin lideri Papa Franciscus, 12 yaşındaki Glyzelle Palomar'ın sorusuna yanıt vermekte zorlandı.

Katolik dünyasının ruhanî lideri Papa Franciscus, Filipinler ziyaretinin 4'üncü gününde başkent Manila'da öğrencilere hitap ederken, kendisini şaşırtan bir soruyla karşılaştı. Papa, 12 yaşındaki Glyzelle Palomar’ın sorusuna yanıt veremedi.

Diken'de yer alan habere göre, ailesi tarafından terk edilen ve bir kilisede yaşayan Glyzelle Palomar, Papa’ya “Bir sürü çocuk uyuşturucuya bulaşıyor, seks işçisi olarak çalışıyor. Tanrı neden bizlerin başına bunların gelmesine izin veriyor?” diye sordu. Papa Franciscus ise soru üzerine, Glyzelle Palomar'a sarılarak “Çocuklar hiçbir şeyin suçlusu değil" dedi.