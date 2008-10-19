Fenerbahçe karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyet sonrası Kocaelispor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım’a ateş püskürdü.



Maç bitiminde soyunma odası koridorlarında Yıldırım ile tartışan ve güçlükle sakinleştirilen Vural, “Bu bize yapılmış bir terbiyesizliktir. Uzatma için verilen bir süreyi 1 saniye geçiyorsa maçı bitireceksin. Semih 2 kere faul yapıyor, atmıyorsun. Uğur faul yapıyor, atmıyorsun. Takdir hakkı denilen lanet şeyi hep rakipten yana kullanıyorsun. Sonra geliyorsun beni saha dışına çıkarıyorsun. Zaten 90+5 olmuş daha ne yapıyorsun yani? Tanrı mısın sen be? Oyuncuma taktik veremeyecek miyim? Dışarda görüyorlar, “ağabey ağabey” diyorlar, burada garip bir tavır” ifadelerini kullandı.



Vural sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ülkede bir tane hakem yok. Tebrik ediyorum kendilerini, utansınlar. 10 sene oldu, bir tanesi gidip Avrupa’da düzgün bir maç yönetemedi. İnsanlarda yürek yoksa böyle oluyor işte. Ben antrenörlük yapsam ne olur, yapmasam ne olur. Yıllardır aynı şeyi konuşuyoruz, bu kadar basiretsizlik olmaz. Ne oldu kazandılar da, bir tarafı sevindiriyorsun, diğer taraf ne olursa olsun. Ne ala memleket.”

