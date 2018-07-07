“Tanrı aptal” demişti, geri adım atmadı; Filipinler Devlet Başkanı: Varlığını kanıtlayan biri çıkarsa, istifa edeceğim

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Hristiyanlık ve tanrının varlığı konusunda tartışmalı açıklamalar yapmaya devam ediyor. Daha önce “Tanrı aptaldır” sözleriyle tepki çeken Duterte, herhangi birinin 'Tanrı'nın varlığını, onu gördüğünü ve onunla konuştuğunu' kanıtlaması halinde derhal istifa edeceğini söyledi.

Sputnik’in abcNEWS’ten aktardığı habere göre, 73 yaşındaki Duterte, dün memleketi Davao'da düzenlenen bilim ve teknoloji etkinliğinin açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, sadece vaftizle arınıldığına inanılan ilk günahın mantığını sorgulayan Duerte, “Herhangi biri 'Tanrı'nın varlığını, onu gördüğünü ve onunla konuştuğunu' kanıtlarsa derhal istifa edeceğim” dedi.

TIKLAYIN - Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Tanrı aptal

Duterte, geçen günlerde de Tanrı için ‘aptal’ ifadesini kullanmıştı. Filipinler Devlet Başkanının yorumları, nüfusun büyük bölümü Roman Katolik olan ülkede tartışmalara neden oldu. Muhalifler, Hristiyan din adamları, hatta bazı siyasi müttefikleri Duterte'nin açıklamalarını tepkiyle karşıladı.

Filipinler Devlet Bakanlığı Sözcüsü Harry Roque ise geçmişte bir rahibin cinsel tacizine uğradığını itiraf eden Rodrigo Duterte'nin din konusunda fikrini dile getirme hakkı bulunduğunu söyledi.