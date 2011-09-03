-Tanman: Mücadele takdire değerdi İSTANBUL (A.A) - 03.09.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Tanman, A Milli Futbol Takımı'nın Kazakistan karşısında özellikle son dakikalarda kazanmak için ortaya koyduğu mücadelenin takdire değer olduğunu söyledi. Cüneyt Tanman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan gibi takımlara karşı oynamanın çok kolay olmadığını belirterek, ''Çünkü oynatmamaya yönelik oynadıkları için aktif olabileceğimiz tüm alanları kapatıyorlar ve sert oynuyorlar. Böyle rakiplere karşı 2. golü yakaladıktan sonra daha rahat olabilirdi. Sakatlıklar ve eksik futbolcular da takımımızı etkiledi. Ayrıca Türkiye'de yaşanan olaylardan futbolcuların olumsuz etkilenmemesi de mümkün değil. Yine de özellikle maçın sonlarına doğru kazanmak için ortaya koydukları mücadele takdire değer'' diye konuştu. -''Milli takım taraftarlığı kendini buldu''- Kazakistan karşısında alınan 3 puan kadar, milli takım taraftarlığının Türk Telekom Arena'da ortaya konmasının da değerli olduğunun altını çizen Tanman, şöyle devam etti: ''90+6'da gelen 3 puan kadar değerli olan bir şey de milli takım taraftarlığının Türk Telekom Arena'da çok güzel ortaya konmasıydı. Seyircinin büyük bölümü Galatasaray taraftarıydı. Estonya maçındaki davranışın doğru olmadığını, milli takımın kulüpçülükten çok daha yüksek anlam taşıdığını, farklı bir değer taşıdığını algıladılar. Doğalını yaptılar, teşekkür etmek gereksiz gibi düşünülebilir ama değişimi, aklıselimi gösterdikleri için de kendilerini kutluyorum. Zaten kendi sitelerinden de bir gün evvel gerekli uyarıları yaptılar. Milli takım taraftarlığı kendini buldu, bu önemli. Böyle olunca da gelecek takımlar için eski Ali Sami Yen Stadı'nın olduğu gibi, Türk Telekom Arena da futbol anlamında cehennem olarak algılanmaya başlayacaktır.'' -''Hesapları başkalarına göre değil...''- Cüneyt Tanman, grup ikinciliği için çekiştikleri Belçika'nın, Azerbaycan karşısında puan kaybetmesi, milli takımın da 3 puan almasıyla ikincilik şanslarının arttığını ifade ederek, şöyle devam etti: ''Bunun değer kazanabilmesi için önümüzdeki maçlarda da gereğini yapmalıyız. 'Mutlaka Avusturya'yı yenmemiz gerekiyor' diyorduk. Şimdi belki buna gerek yok ama milli takımımız hesaplarını yine başkalarına göre değil, kendine göre yapmalı. 'Bize bir puan yeter' diye değil, yapabildiğimizin en iyisini yapmamız gerekli.'' -''Konuşması gerekenler sahadaki oyuncular''- Hamit Altıntop ve Nuri Şahin gibi iki önemli oyuncunun sakatlıkları nedeniyle milli takımda yer alamadıklarını hatırlatan Tanman, Gökhan Gönül ve kırmızı kart cezalısı Selçuk İnan'ın da bunlara eklendiğini, dünkü maçta sakatlanan Emre Belözoğlu'nun durumunun da netleşmediğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: ''Eksikler milli takımı mutlaka olumlu etkilemeyecektir. Ancak milli takım bünyesindeki oyuncular da eksikleri tolore edebilecek kapasitedeler. Ayrıca futbolda taktik, akıl, takım oyunu, yardımlaşma böyle zamanlarda daha önem kazanır. Bu konuda çok derli toplu olmalıyız. Artık konuşması gerekenler sahadaki oyuncular ve teknik adamlar, dışarıda çok fazla laf üretmenin anlamı yok.''