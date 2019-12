-Tanman: "Beklemediğimiz bir sonuç aldık'' İSTANBUL (A.A) - 12.11.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Tanman, Hırvatistan karşısında beklemedikleri bir sonuç aldıklarını, erken gelen golün oyunun gidişatını değiştirdiğini söyledi. Tanman, Hırvatistan karşısında daha farklı bir 90 dakika beklediklerini ifade ederek, ''Beklemediğimiz bir sonuç oldu. Oyunun başında gelen gol, olayı farklı yerlere götürdü. Kötü bir geceydi. Fazla söylenecek bir şey yok'' dedi. Aşırı motivasyon nedeniyle maça gergin başlandığını belirten Cüneyt Tanman, ''Golü de yeyince arkasından 10-15 dakikalık bir tempo yapıldı. O dönemde bir gol olsaydı, belki farklı olabilirdi'' diye konuştu. Tanman, rövanşta 3-0'lık skoru çevirebilmenin kolay olmadığını ifade ederek, ''Deplasmanda 3-0 gibi bir sonucu çevirebilmek çok kolay değil, ama futbolda her türlü sonuç var. Oyuncularımız sonucu elde etmek için her şeyi yapacaklar. Hem moral olarak, hem de eksik oyuncular açısından çok da iyi durumda değiliz ama sahaya çıkacak futbolcularımız ellerinden geleni ortaya koyacaklar ve onur mücadelesi yapacaklar'' şeklinde konuştu. Teknik direktör Guus Hiddink'in Hırvatistan yenilgisi sonrası eleştirilerin odak noktası olduğunun belirtilmesi üzerine Tanman, salı günü deplasmanda oynanacak maç öncesi böyle bir konuyla ilgili yorum yapmanın doğru olmayacağını dile getirdi. -''Başarıya odaklı taraftar anlayışı...''- Cüneyt Tanman, taraftarların 3'üncü golden sonra kaleci Volkan'a gösterdikleri tepki konusunda da şunları söyledi: ''Bizde başarıya odaklı bir taraftar anlayışı var. Bu çok net. Milliyetçilikle ilgili vatan, millet diyoruz ama statlarda bu birliği, beraberliği sağlayamıyoruz. Yine renkler ön plana çıkıyor. Bundan kaçabilmek çok zor. Yine de Estonya maçı sonrası Türk Telekom Arena'da bir nebze bunu yakalamıştık. Dün skor 3-0 olduktan sonra yeniden kırmızı-beyazın dışındaki renkler hakim olmaya başladı, bunu çok net olarak gördük. O stat, bu stat diye ayırım yapmamak lazım. Ne yazık ki bizim taraftarlık anlayışımız böyle.'' Milli maçların bundan sonra İstanbul dışında oynanması gerektiği yönünde görüşler olduğunun hatırlatılması üzerine ise Tanman, ''O, bugünün konusu değil. Salı günü önemli bir maçımız var. Zaten o maçtan sonra Türk futbolunun geleceği ile ilgili bir çok konu tartışılabilir. Birkaç gün daha Zagreb'deki maçın sonucunu bekleyelim'' ifadelerini kullandı. -Cezalı duruma düşen futbolcular- Cüneyt Tanman, sarı kart görerek cezalı duruma düşen futbolculara yönelik ''Bilerek kart gördüler'' yorumlarına da katılmadığını dile getirerek, ''Öyle düşünmüyorum. Bu futbolcularımız, milli takım formasından kaçacak oyuncular değil. Bu futbolcularımız sahaya çıktığı zaman ellerinden geleni yapan oyuncularımız. Herkes negatif pencereden bakınca, her konuda bir kulp takabilir. Şu anda her noktadan eleştiri geliyor'' şeklinde konuştu.