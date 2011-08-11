-TANKLARIN HAMA'YA YENİDEN GİRDİĞİ İDDİASI ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - Suriye'de tankların Hama kentine yeniden girdiği iddialarına karşılık Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon'dan durumu araştırmasını istedi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Davutoğlu Suriye yönetimi tanklarının Hama'ya yeniden girdiğine yönelik iddiaların bazı basın yayın organlarında yer alması üzerine Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Önhon'u arayarak, iddiaları araştırma talimatı verdi. Ankara'nın durumu yakından takip ettiğini belirten aynı kaynaklar, Büyükelçi Önhon'un Suriyeli yetkililerle temasa geçerek, iddiaların doğru olup olmadığını araştıracağını belirttiler.