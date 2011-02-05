-TANKLARIN AYRILMAMASI İÇİN KALKAN OLDULAR ANKARA (A.A) - 05.02.2011 - Kahire'de Hüsnü Mübarek rejimine karşı isyan hareketinin sembolü Tahrir meydanındaki göstericiler, yeni çatışmalar çıkması endişesiyle tankların meydandan ayrılmasını engellemeye çalışıyorlar. Basın mensupları, göstericilerin motorları çalışan tankların gitmesine engel olmak için meydana giriş yollarında yere oturduklarını belirterek, ordunun meydanda kalması yönünde sloganlar attıklarını kaydettiler. Bu esnada, askerler ve göstericiler meydanı temizlerken, göstericiler askerleri, Mübarek yanlılarının olası saldırılarına karşı kendilerini barikat gibi koruyan tahrip olmuş askeri araçları buradan kaldırmamaları için ikna etmeye çalışıyorlar. Resmi kaynaklara göre, salı ve çarşamba Mübarek yanlıları ve karşıtları arasında meydandaki çatışmalarda 8 kişi ölmüş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı. Binlerce Mübarek karşıtı gösterici dün geceyi çadırlarda geçirirken, meydanda dün gece duyulan silah sesleri kısa süreli paniğe yol açtı. Bu arada, Mısır Maliye Bakanı Semir Rıdvan, Amerikan CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Mısır güvenlik güçlerinin gazeteci ve göstericilere karşı tüm kötü muamelelerinden ötürü özür diledi. Pazartesi göreve atanan Rıdvan, "Kötü muamele kurbanı tüm gazetecilere, tüm yabancılara ve tüm Mısırlılara özürlerimi sunmak isterim" dedi. Öte yandan, Brezilya'nın Sao Paulo kenti ve Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, Mısır'daki Mübarek karşıtı göstericilere destek gösterileri düzenlendi. Buenos Aires'teki sol gruplar ve önemli bir Arap nüfusu bulunan Sao Paulo'daki göstericiler, "Yaşasın Arap devrimi" ve "Kahrolsun firavun" diye sloganlar atarak Cumhurbaşkanı Hüsün Mübarek'in istifasını istediler.