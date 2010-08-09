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Dünya

Tankları denize döktüler

Tayland hükümeti, yapay resif oluşturmak için eskimiş 25 tankı denize attı.

09 Ağustos 2010 03:00

T24 - Tayland hükümeti, yapay resif oluşturmak için eskimiş 25 tankı denize attı.


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Tayland hükümeti, deniz canlılarının yaşamlarını devam ettirebilmeleri için daha uygun bir ortam sağlamak amacıyla eski tank ve kamyonları denize attı.

Ülkenin güneyindeki Narathiwat şehri açıklarında hurdaya çıkmış 25 tank ve çok sayıda kamyon vinçlerle denize atıldı. Hükümet, Tayland Körfezi'ne bırakılan tank ve kamyonlar sayesinde başta mercanlar olmak üzere deniz canlıları için yapay resif oluşturmayı planlıyor.

Yetkililer, bu sayede yaratılacak suni yaşam alanlarıyla sahillerdeki canlı sayısını artırmayı amaçlıyor. Denize atılmak üzere başkent Bangkok'tan getirilen T69-2 model tankların 1987 yılında Çin'den satın alındığı bildirildi. Tayland ordusunun T69-2 model tanklarla sık sık sorun yaşadığına dikkat çekildi.


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