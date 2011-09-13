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Tanklar Küpeli Dağı'nda araziye çıktı!

Şırnak ile Kuzey Irak sınır hattında askeri hareketlilik devam ederken, Cizre İlçesi yakınlarındaki Küpeli

13 Eylül 2011 03:00

T24 - Şırnak ile Kuzey Irak sınır hattında askeri hareketlilik devam ederken, Cizre İlçesi yakınlarındaki Küpeli dağı eteklerinde bulunan Akçay 6’ncı Motorize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı tankçı birlikler ilk kez araziye çıkarak manevra yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve kuvvet komutanlarının bölgedeki kentler ve sınır hattındaki ziyaretinden sonra, özellikle sınır hattındaki askeri birliklerde başlayan hareketlilik devam ediyor. Havadan helikopter ve karadan da zırhlı araçlarla sınıra sevkiyat devam ederken, bugün Cizre İlçesi yakınlarında bulunan Küpeli Dağı’nda bulunan Akçay 6’ncı Motorize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı tankçı birlikler ilk kez araziye çıkarak manevra yaptı. 

Tankçı birlikler Küpeli Dağı'nda


2 saat eğitim yapıldı

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in, kendisini ziyarete gelen Alman heyetiyle görüşmesi sonrasında gazetecilere, Kuzey Irak’a kara harekatanın her an yapılabileceğini açıkladığı saatlerde, tankların Küpeli dağı eteklerinde manevraya çıktığı görüldü. Yaklaşık 40 tank ve askeri araç, arazide saatlerce manevra yaptı. Tanklar sürekli olarak yön ve hareket kabiliyeti ile ilgili uzun süren manevra eğitimi yaptı. Eğitim sırasında sis bombalarının kullanıldığı gözlenirken, yaklaşık 2 saat süren eğitimi tamamlayan tanklar peşpeşe birliklerine döndü.    


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