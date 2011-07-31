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Dünya

TANKLAR HAMA'YA GİRDİ AMMAN (A.A)

31 Temmuz 2011 11:00

-TANKLAR HAMA'YA GİRDİ AMMAN (A.A) - 31.07.2011 - Suriye'de tank destekli ordu birlikleri bu sabah erken saatlerde Hama kentine girdi.  Kent sakinlerinden bir doktorun verdiği bilgiye göre, Fares el Naim adlı kişi, kentin kuzeyinde tank ateşi açılması sonucu öldü. Doktor, ''Tanklar dört yandan saldırıyor. Ağır makinelilerle rastgele ateş açıyorlar ve halkın kurduğu barikatları geçiyorlar'' dedi. Doktorun Reuters ile telefonla konuştuğu sırada geriden silah sesleri duyulduğu bildirildi.   Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu, yaralıların Bedr Hastanesine kaldırıldığı, kan sıkıntısı çekildiği kaydedildi.  Yaklaşık bir aydır kent çevresinde bulunan tanklar, Beşşar Esad yönetimine karşı yapılan en büyük gösterilerden biri olduğu belirtilen protestoların ardından kente girdi. 

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