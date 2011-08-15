-Tanklar 32 yıl sonra kuzey Sina'da KAHİRE (A.A) - 15.08.2011 - Mısır ordusunun tankları, Mısır ile İsrail arasında imzalanan 1979 Camp David Antlaşması'ndan bu yana ilk defa Kuzey Sina'da yer alan Ariş, Refah ve Şeyh Zuvaid kentleri ile bu kentlerin çevresinde konuşlandırıldı. Mısır'da yayımlanan bağımsız El Masri El Yovm gazetesinin haberine göre, zırhlı birlikler, halk ayaklanmasının ardından Kuzey Sina bölgesinde kaybolan otoriteyi tekrar sağlamak üzere yerleştirildi. Mısır ile İsrail arasından 1979 yılında imzalanan Camp David Antlaşması'na göre, Mısır, C Bölgesi olarak bilinen İsrail ve Gazze sınırına yakın bölgelerde asker, silah ve radar gibi teçhizat bulunduramıyor. Resmi bir kaynak, Mısır ordusuna bağlı tankların bölgeye yerleştirilmesinden, İsrail'in haberdar edildiğini ve İsrailli yetkililer ile uzlaşmaya varıldığını ileri sürdü. Mısır tanklarının 32 yıl aradan sonra Kuzey Sina bölgesindeki kentlerde konuşlandırılması, bölge halkı için de bir ilk oldu. Kuzey Sina Güvenlik Bölümü'nden Tümgeneral Ahmet Cemal El Din'in, bölgede yaşayan Bedevi kabilelerinin aşiret reisleri ile toplantı yaptığı bildirildi. El Din, aşiret reislerine yönelik yaptığı konuşmasında, bölgeye yabancı güçlerin devamlı müdahale ettiğini ileri sürerek, Bedevi aşiretlerini iç savaş tehlikesine karşı uyardı. Yovm El Seba gazetesi ise El Din'in, bölgedeki El Kaide varlığını yalanlayarak bölge halkını polis ile işbirliği yapmaya çağırdığını iddia etti. 29 Temmuz tarihinde El Ariş kentinde silahlı grupların bir karakolu basması sonucunda biri subay 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 20'den fazla kişi yaralanmıştı. El Kaide terör örgütüne yakınlığı ile bilinen bazı gruplar, Kuzey Sina'da bir İslam emirliği kurulması için çağrıda bulunurken, El Kaide'nin yeni lideri Eymen El Zevahiri, yakın zamanda yayınlanan bir ses kasetinde, Mısır'dan İsrail'e gaz taşıyan boru hattına Sina bölgesinde 4 kez sabotaj düzenleyen kişileri "Kahraman" ilan etmişti.