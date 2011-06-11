-TANKERDEN YOLA AKAN ASİT KORKUTTU KOCAELİ (A.A) - 11.06.2011 - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vanası kırılan tankerdeki 4 ton hidroklorik asit karayoluna aktı. Derince'de bulunan bir fabrikadan Denizli'deki kimya fabrikasına hidroklorik asit taşıyan Hüseyin Duymaz'ın kullandığı 20 B 2547 plakalı 8 tonluk tankerin vanası, D-100 Karayolu Körfez Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle kırıldı. Halk arasında tuz ruhu olarak bilinen tankerdeki asidin yola döküldüğünü fark eden sürücü Duymaz, tankeri yol kenarında durdurarak itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine polis ekipleri tankerin çevresine güvenlik şeridi çekerek, D-100 karayolunun Ankara yönünde tek şeridi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise karayolu ve yol kenarında biriken asidi tazyikli suyla yıkadı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yolun trafiğe kapatılan bölümü tekrar ulaşıma açıldı. Bu arada, asit kokusu nedeniyle rahatsızlanan sürücü Durmaz, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.