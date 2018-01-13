Tankerde kaçak sigara ele geçti

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, polisin arama yaptığı tankerin dorsesinde gümrük kaçağı 33 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Mardin- Şanlıurfa karayolunun 5\'inci kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında, sürücüsünün adı açıklanmayan 27 P 4110 plakalı tankeri durdurarak arama yaptı. Aramada tankerin dorsesinde gizlenmiş poşetler içerisinde 33 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

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