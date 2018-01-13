T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tankerde kaçak sigara ele geçti

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, polisin arama yaptığı tankerin dorsesinde gümrük kaçağı 33 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı

13 Ocak 2018 04:02

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, polisin arama yaptığı tankerin dorsesinde gümrük kaçağı 33 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Mardin- Şanlıurfa karayolunun 5\'inci kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında, sürücüsünün adı açıklanmayan 27 P 4110 plakalı tankeri durdurarak arama yaptı. Aramada tankerin dorsesinde gizlenmiş poşetler içerisinde 33 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMardinKaçakFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24