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Tanker TIR'a çarptı: 1 yaralı 

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Kınık ilçesinde tankerin çarptığı park halindeki TIR'ın şoförü Tamer Tabanlı yaralandı

13 Aralık 2017 02:55

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Kınık ilçesinde tankerin çarptığı park halindeki TIR\'ın şoförü Tamer Tabanlı yaralandı. 
Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Bergama-Soma karayolu Kınık Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Aliağa rafinerisinden aldığı yakıtı Manisa\'nın Soma İlçesi\'ne götüren Tamer Üçler yönetimindeki 35 HA 0181 plakalı tanker, lastiği patlayınca şoförünün yol kenarına park ettiği 35 KIN 07 plakalı TIR\'a çarptı. Tankerin bariyerlere çarparak durabildiği kazada, TIR şoförü Tamer Tabanlı\'nın bacağı kırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Tabanlı, Bergama Devlet Hastanesi\'ne kaldırarak tedaviye alındı. 
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık 4 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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