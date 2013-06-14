Tanker protestocuların içerisine daldı: 7 ölü

Meksika'nın batısında otoyolda protesto gösterisi yapan öğretmen grubunun içerisine dalan tanker, 7 kişinin ölümüne, 14 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Michoacan eyaleti Savcılık Sözcüsü Alejandro Arellano yaptığı açıklamada, eğitim sendikaları tarafından otoyolda düzenlenen gösteriler sırasında ücret ödeme gişelerine hızlı şekilde giren tankerin, direksiyon hakimiyetini kaybederek gruptakilerin bulunduğu alana girdiğini belirtti.

Arellano, kazada 7 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı kaydetti.

Sendika üyesi Jorge Cazares ise hayatını kaybeden 7 kişiden 6'sının Paracho ve Santa Cruz Tanaco bölgelerinde anaokulu öğretmeni olduğunu ifade etti.