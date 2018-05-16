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Tanker kapağı işçilere çarptı: 3 yaralı

Hasan BOZBEY/ORHANAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, tankerin açılmaya çalışılan kapağı basınçla fırlayıp, işçilere çarptı

16 Mayıs 2018 20:26

Hasan BOZBEY/ORHANAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde, tankerin açılmaya çalışılan kapağı basınçla fırlayıp, işçilere çarptı. Çarpmayla yaralanan 3 işçi hastanede tedaviye alındı.
Olay Orhangazi\'de ilçesinde bulunan fabrikada meydana geldi. Fabrikanın içersindeki oksijen gazı yüklü tankerin kapağını açmak isteyen Furkan Kıllı (22), Mustafa Türker (36) ve Ümit Pala (34) basınç nedeniyle tankerin fırlayan kapağının çarpması sonucu yaralandı. Çağrılan ambulanslar ile Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne getirilen 3 işçi tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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