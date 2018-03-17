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Tanker kafeye girdi; yaralılar var

Çanakkale'de kontrolden çıkan tanker, yol kenarındaki kafeye girdi

17 Mart 2018 20:37

Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde, süt yüklü tanker, iki araca çarptıktan sonra içerisinde müşterilerin bulunduğu bir kafeye girdi. Kazada, 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Çan ilçesi Tepeköy kavşağına geldiği sırada görgü tanıklarının ifadesine göre, kırmızı ışıkta geçiş yapan süt yüklü tanker, yeşil ışıkta geçen ticari araç ile özel otomobile çarptı. Tanker şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki kafeye girdi. Kazada kafede bulunan 8 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerinde 112 Acil Sağlık Ambulansı sevk edildi. İtfaiye ekipleri de olası bir yangın ihtimaline karşı müdahalede bulundu. Yaralılar, tanker şoförü Ertan Arıca ile kafede bulunan Semiha Karadeniz, Kaan Karadeniz, Gülşah Yıldız, Nusret Açıkgöz , Adem Orta Murat Demirci ve Ogün Toy Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Kaan Karadeniz buradaki müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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