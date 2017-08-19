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Tanker ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Alaattin ONUR/MUDURNU(Bolu), (DHA)- BOLU'nun Mudurnu İlçesi'nde, çarpışan tanker ile otomobil birbirine girerken, kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

19 Ağustos 2017 17:35

Alaattin ONUR/MUDURNU(Bolu), (DHA)- BOLU\'nun Mudurnu İlçesi\'nde, çarpışan tanker ile otomobil birbirine girerken, kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, bu sabah, Mudurnu Taşkesti Beldesi Tosunlar Mevkii\'nde meydana geldi. Derince Limanı\'na giden Mustafa Aydoğdu yönetimindeki 34 PY 4613 plakalı soda yüklü tanker ile karşı yönden gelen 21 yaşındaki Mehmet Uçar yönetimindeki 34 AF 9640 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobil ile çarpışan tanker, çekiciden ayrılarak dere yatağına yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sevk edilen 112 Acil, itfaiye ve AFAD ekibi geldi. 112 Acil ekibi Mehmet Uçar\'ın kaza yerinde öldüğünü belirledi. Yaralanan Mustafa Aydoğdu, itfaiye ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarıldı. Mustafa Aydoğdu, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Mehmet Uçar\'ın cesedi güçlükle araçtan çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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