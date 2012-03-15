'Tankla gelen kesintisiz eğitimi demokrasiyle gönderiyoruz'

T24 - Başbakan Erdoğan, 4+4+4 eğitim sistemiyle ilgili olarak ‘Zorbalıkla gelen kesintisiz eğitimi millet iradesiyle Meclis'te düzeltiyoruz. Bunu demokrasi ile ortadan kaldırıyoruz’ dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rekabet Kurumu'nun 15 Kuruluş Yıl Dönümü Toplantısı'na katıldı. Rekabet Kurumu'nun 15. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, kurumun tüm yöneticilerine, çalışanlarına ve bugüne kadar emek vermiş tüm mensuplarına şükranlarını sundu.

Katılımcılara seslenen Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

-Sınırsız bir batı hayranlığı içinde ilerlemeyi savunanlar oldu, batıyı taklit ederek modernleşme modelleri sunanlar oldu. Merhum Mehmet Akif'in dediği gibi; Batı'nın davranışlarını reddetmeyi kabul edenler oldu. Gerçekten sancılı bir iki yüz yıl yaşadık, toplumsal dokumuzla bağdaşmayan bütün bu konularda bugün bile ciddi rahatsızlıklar yaşıyoruz.



-Sadece taklit ederek, kopyalayarak başarıyı yakalamamız mümkün değildir. Mukallit, yani taklitçi her zaman aslının gerisindedir, kanunları birebir kopyalayıp topluma dayattığınızda orada başarı sağlanamıyor.

-Bir firma güvenlik tedbirlerinden kaçıyor, son akşam işçiye sigorta yapıyor. Ortada sadece cinayet değil, hırsızlık var. Temelinde acı olan her yapı er ya da geç büyük bir enkaz haline gelmiştir. Rekabeti kendi değerlerimiz üzerinde inşa etmek zorundayız.

-Türkiye'de yatırım ortamını iyileştirmek için son dokuz yılda önemli reformlar gerçekleştirdik. İleri demokratik standartlara ulaşmak için verdiğimiz mücadele ekonomimin büyümesindeki en önemli dayanaklardan biri oldu. Özgürlüklerin daha da genişletilmesi için reformlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz.

-Rekabetin de kurallar dâhilinde yürümesi için her türlü tedbiri alacağız. Yatırım ortamını iyileştiriyoruz. Aktif dış politika ile sanayi ve ticaretin önünü açıyoruz.

-İthal ettiğimiz enerji giderleriyle artan cari açık rekabet gücümüzü etkiliyor. Biz genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Gelişmiş ekonomiler genç nüfus sıkıntısı çekiyor. Biz eğitimli, birikimli bir nesil yetiştirmek zorundayız. Her gittiğim yerde en az üç çocuk diyoruz. Eğer bunu yakalayamazsak 2030'dan sonra yaşlı bir nüfusa sahip olacağız.

İdeololojik değil pedagojik reform

-Kesintisiz eğitimi getirenler nasıl bu ülkeye yazık ettilerse bugün kademeli eğitime karşı çıkanlar bunu yapıyorlar. Zorbalıkla gelen uygulamayı millet iradesiyle Meclis'te düzeltiyoruz. Bunu demokrasi ile ortadan kaldırıyoruz. Hükümet olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

-Bizim iktidar dönemimizde meslek liseleri ile çalışmamız nedeniyle yüzde 48'e çıkardık. Ekonomideki büyümede bu oranı yükseltmeye destek verdi. Kesintisiz eğitim Türkiye'nin rekabet gücünü de darbe vurmuştur.

-Eğitim diyorlar ama bu eğitim değil bu öğretimdi. Bu ülkede eğitimi yapamadık. Biz hep öğretimde kaldık. Bunu eğitime çevirmenin mücadelesini vermemiz lazım. 97-98'de bu oran yüzde 45'e düşüyor. Biz görevi devraldığımızda yüzde 36,2’ye düşüyor.

-Deve kuşu da böyledir. Başını kuma gömer çevreyi görmez.

-Ana muhalefet partisinin genel başkanı kesintisiz eğitimin ülkeye zararsız olmadığını söylüyor. Mevlana diyor ki; gözlerini parmaklarınla kapat dünyada hiçbir şeyi göremezsin.

'Büyük balık küçük balığı yutmayacak'

Piyasaya müdahale etmeden üzerimize düşeni yerine getirmeye devam edeceğiz. Üretim, yatırım, istihdam, ihracat için güvenli zemin inşaa edeceğiz. Özel sektörümüz de bizi 2023 hedeflerimizde dünyanın ilk 10 ekonomisine ulşatıracak. Büyük balık küçük balığı yutmayacak. Küçük balık büyük balığa destek olacak. Böyle bir anlayış çerçevesinde küresel olduğu kadar yerli anlayışla ilerleyeceğiz.