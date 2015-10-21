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Dünya
Deutsche Welle

'Tank avcıları' İncirlik’te

ABD’nin Suriye’de IŞİD’e karşı kullanılmak üzere İncirlik’e ‘tank avcısı’ olarak bilinen 12 savaş uçağı gönderdiği açıklandı.

21 Ekim 2015 12:07

ABD'nin Suriye'de IŞİD'e karşı savaşta kullanılmak üzere A 10 savaş uçağı gönderdiği bildirildi. AFP haber ajansına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, 12 adet uçağın haftasonunda İncirlik Üssü'ne vardığını açıkladı.

Alçak uçuş yapabilmeleri nedeniyle özellikle tank ve zırhlı araçlara karşı saldırılarda kullanılan A 10 tipi uçaklar ‘tank avcısı' olarak adlandırılıyor. ABD'li hükümet yetkilisi, A 10'ların IŞİD'e karşı hava saldırıları gerçekleştiren ABD öncülüğündeki koalisyonu takviye için öngörüldüğünü, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'e karşı savaşan kara unsurlarına destek için kullanılabileceğini belirtti.

F-16 savaş uçaklarına göre daha alçaktan ve daha yavaş uçabilen A 10'lar, zırh delici atışlara karşı dayanıklılığıyla biliniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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