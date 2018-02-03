Tanju Çolak'tan Kilis'te askerlere moral zıyaretı

KİLİS (DHA)- KİLİS Öncüpınar Sınır Kapısı\'na gelen eski milli futbolcu Tanju Çolak, askerleri ziyaret ederek baklava ikramında bulundu.

Eski milil futbolcu Tanju Çolak, bugün Öncüpınar Sınır Kapısı\'na gelerek burada görevli askerleri ziyaret etti. Askerlere moral vermek istediğini söyleyen Çolak, baklava ikramında bulundu. Tanju Çolak, \"Türk ordusunun büyüklüğünü bilmeyen yok. Bence dünyada bir numara Mehmetçik. Dualarımız ordumuzla, hep onların yanındayız. Yanlarında olmaya Tanju Çolak olarak devam edeceğim\" dedi.

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