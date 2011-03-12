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Spor

TANJU ÇOLAK'TAN ARDA'YA ELEŞTİRİ AYDIN  (A.A)

12 Mart 2011 13:12

-TANJU ÇOLAK'TAN ARDA'YA ELEŞTİRİ AYDIN  (A.A) - 12.03.2011 - ''Altın Ayakkabı'' ödüllü eski Avrupa gol kralı ve milli futbolcu Tanju Çolak, tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'ın, iyi bir kadrosunun bulunmaması ve maçın skorunu değiştirebilecek yıldız oyunculardan yoksun olması nedeniyle bugünkü durumda olduğunu savundu.  Çolak, Aydın'ın Didim ilçesinde Garden Of Sun Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi.  Galatasaray'ın ligde bu sene çok kötü durumda olduğunu ifade eden Çolak, bu durumu, ''kadrosunun yetersizliğine ve teknik direktör Frank Rijkaard'a'' bağladı.  Çolak, Galatasaray'ın iyi bir kadroya sahip olmadığını savunarak, ''Galatasaray'ın iyi bir kadrosu, yıldızları, maçın skorunu değiştirecek futbolcuları yok. Galatasaray'ın bu sene sezona Frank Rijkaard ile başlaması da zaten hataydı. Galatasaray'ın teknik direktörü neden Abdullah Hoca olmasın, neden Ertuğrul Sağlam veya Tolunay Kafkas olmasın'' dedi.  -''KALP AMELİYATI OLAN İYİLEŞTİ, ARDA İYİLEŞEMEDİ''- ''Türk futbolcular arasında, bugün 'yıldız oyuncu' olarak nitelendirdiği bir futbolcu bulunup bulunmadığı'' yönündeki bir soruyu da yanıtlayan Çolak, şunları söyledi:  ''Günümüzdeki Türk futbolcularında yıldız yok. Ben bundan 3 sene önce 'Arda yıldız değil' demiştim, şimdi yeni anlıyorlar Arda'nın yıldız olmadığını. Benim için yıldız, skor tabelasını değiştirecek, maçta 2-0 mağlupken gol atacak, attıracak, maçın kaderini değiştirecek kişidir. Fenerbahçeli Alex ve Beşiktaşlı Guti yıldız ama Galatasaraylı Arda yıldız değil''  Çolak, Arda'nın sakatlığına da değinerek, ''Herkes Arda'yı merak ediyor. Kalp ameliyatı olan sporcu iyileşip spora yavaş yavaş başladı, beyin ameliyatı olan insan da yürümeye başladı. Ancak Arda, fıtık ameliyatı olmasına rağmen yürüyemiyor'' dedi.  Tanju Çolak, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına ilişkin olarak da bundan sonraki ilk 4 haftanın çok kritik olduğunu, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan hangisi bu haftaları firesiz geçerse şampiyonun o takım olacağını söyledi. 

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