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Spor

Tanju Çolak'tan Adana Demirspor camiasına teşekkür

ADANA (DHA) - Adana Demirspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklama ile kulübün sportif direktörlüğünü yapan Tanju Çolak ile yolların ayrıldığını açıklaması üzerine Çolak'tan açıklama geldi

23 Ekim 2018 02:58

ADANA (DHA) - Adana Demirspor Kulübü\'nün resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklama ile kulübün sportif direktörlüğünü yapan Tanju Çolak ile yolların ayrıldığını açıklaması üzerine Çolak\'tan açıklama geldi. 
Yönetim kurulunun kendisinin sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini belirten Çolak, \"Adana Demirspor ile bulunan sözleşmemin yönetim kurulu tarafından tek taraflı olarak feshedildiği az önce tarafıma bildirilmiştir. Sezon başından bu yana bana destek olan, güvenen başkanımız Sayın Murat Sancak\'a ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Adana Demirspor camiasına sonsuz teşekkürler\" ifadelerini kullandı.

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