-TANJU ÇOLAK'A 10 YIL HAPİS İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - Futbolda şike iddialarına ilişkin eski futbolcular Tanju Çolak ve Fatih Akyel'in de aralarında bulunduğu 71 sanığın yargılanmasına başlandı. Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Fatih Akyel'in aralarında olduğu 23 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada, müştekiler Türkiye Futbol Federasyonunu temsilen 7 avukat, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü temsilen bir avukat ile sanıkların avukatları da hazır bulundu. Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunun küçüklüğü nedeniyle daha geniş olan 2. Ağır Ceza Mahkemesinin salonunda yapılan duruşmaya, sanıkların kimlik tespitiyle devam ediliyor. Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin, uluslararası bahis ticareti yapan bir örgütün faaliyetleri çerçevesinde Türkiye'de oynanan bazı futbol karşılaşmaları ile ilgili manipülasyon yapılması eylemine karıştıkları belirtiliyor. İddianamede, uluslararası bahis ticareti konusunda Almanya'da tutuklanan sanık Nurettin Günay ile tutuklu sanık Erkan Ergün'ün ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' ve ''kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yapmak'' suçlarından 4 ila 13'er yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Aynı iddianamede, sanıklar Ali Rıza Gültekin, Recep Öztürk, Temel Eyüpoğlu, Fatih Akyel, Ali Kemal Genç, Savaş Polat, Murat Cicim, Metin Korkmaz, Muttalip Kandemir, Faik Demir, Ferdi Tatlı, İskender Aycan, Ramazan Taşkara, Mustafa Bedir, Celal Berber, İbrahim Öztürk, Hakan Korkmaz, Alişen Kandil, Mahir Murat Mermer, İhsan Yazıcı, Mustafa Bankoğlu, Mehmet Volkan Terlik, İzzet Atmaca, Şekip Elik, Rıfat Engiz, Özgür Yıldırım, Uğur Demirhan, Servet Yılmaz, Celil Sağır, Hamit Gizlen, Ahmet Günay, Ahmet Pişkin, Fatih Akarsu, Ümit Ozan Kazmaz, Bilal Aziz Özer, Serkan Gündoğan, Gökhan Tokgöz, Dzemal Berberoviç, Hayati Palancı, Burak Akyıldız, Erman Kılıç, Serkan İpek, Emin Aladağ, Erbay Aldemir, Metin Erol, Özal Aycan, Feridun Sungur, Yücel Çolak, Tanju Çolak, Murat Atay, Abdulhamit Gökbaş, Fatih Erge, Güney Kanat, Evren Nuri Turhan, Durmuş Bayram, Adem Dursun, Recep Duru, Abdullah Kulak, Kenan Hasagiç, Taner Gülleri, Arif Erdem, Umut Koçin, Burhan Akgül, İmamrıza Ağacık, Enis İyem, Ayhan Bal, Mehmet Şaşmaz, Abdulkerim Alkan ve Fatih Sezer'in de ''suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüte üye olmak'' ve ''kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yapmak'' suçlarından 3 ila 10'ar yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Davaya ilişkin soruşturma sırasında tutuklanan 34 kişi, dosyada yapılan tensip incelemesinde alınan kararla tahliye edilmişti.