Tanju Çolak'a hazine arazisi tahsis edildi

T24 - İstanbul'un finans merkezlerinden Ataşehir'in göbeğindeki devlet arazisi, Tanju Çolak'a tahsis edildi.

İstanbul’un hızlı gelişen finans merkezlerinden Ataşehir’in göbeğindeki 7 bin 760 metrekarelik devlet arazisi, ihalesiz-bedelsiz eski futbolcu Tanju Çolak’a tahsis edildi. 30 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle aldığı araziye dev bir spor kompleksi yapacak olan Çolak, kendisine tanınan bu imtiyazı, “Buraya bina yapıp satmayacağım ki... Türk sporuna yeni yetenekler yetiştireceğim” diye savundu...

Efsanevi futbolcu, altın ayakkabılı Tanju Çolak, hayatının golünü atmaya hazırlanıyor. Hem de İstanbul’un yükselen değeri, finans merkezi planları kurulan Ataşehir’de. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden, Anadolu yakasında bulunan Batı Ataşehir’deki 7 bin 760 metrekarelik araziyi 30 yıllığına bedelsiz olarak kiralayan Tanju Çolak, alana halı saha, bowling salonu, kapalı ve açık yüzme havuzları yapacak.

Resmi kurumlara ayrılmıştı

Ataşehir’in göbeğindeki en değerli yerlerinden biri olan arazi, imar planlarında ‘Resmi Kurum Alanı’ olarak geçiyordu. Yani alan, imar planlarında yeni ilçe ilan edilen Ataşehir’in kaymakamlık, ilçe polis merkezi, maliye gibi devlet kurumlarının yapılacağı bölge olarak işlenmişti. Arazi, 16 Eylül 2009 tarihinde Maliye Bakanlığı’nın aldığı 41855 nolu kararla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne tahsis edildi. Bu işlemden 2 ay kadar sonra da 9 Kasım 2009 tarihinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 00-9719 sayılı kararıyla imar plan tadilatı yapıldı. Yapılan değişiklikle de ‘Resmi Kurum Alanı’ndan çıkartılarak ‘Spor Tesisi Alanı’na çevrildi.

30 yıl boyunca işletecek

Arazi imar planlarında ‘spor alanı’na çevrildikten sonra 20 Ocak 2010 tarihinde bir protokol hazırlandı. Bu protokole “İstanbul Gençlik ve Spor İl Başkanlığı” ile “İstanbul Tanju Çolak Spor Kulübü” imza atan taraflar oldu. 4 sayfalık protokolde, 7 bin 760 metrekarelik arazi Tanju Çolak Spor Kulübüne 30 yıllığına tahsis edildi. Protokolde söz konusu alana futbol halı sahaları, açık ve kapalı yüzme havuzu, bowling salonu, basketbol salonu, fitness salonu yapılacağı ve 3 yıl içinde tesisin bitirilmesi şart koşuldu. 30 yıllık kullanım hakkı sözleşmesi karşılığında ise herhangi bir bedel istenmedi sadece 30 yıl bittiğinde söz konusu tesisin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi konusunda iki taraf anlaşmaya vardı. Sözleşmenin imzalanmasından sonra Batı Ataşehir’de tesisin tamamlanması için hafriyat çalışmalarına başlandı.

Tahsisin iptali için dava açıldı

Her şey yolunda giderken İstanbul Site Spor Kulübü Derneği, tahsis ve imar planının iptali için yargı yoluna gitti. İstanbul Site Spor Kulübü Derneği avukatı Mustafa Naim Avcı, arsayla ilgili 2 dava açtıklarını söyledi. Gerekçelerini ise şöyle anlattı: “Bu arsa imar planlarında ‘Resmi Kurum Alanı’ olarak geçiyordu. Daha sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından ‘Spor Tesisi Alanı’na çevrildi. İmar planının iptali ve yürütmenin durdurulması için İstanbul 7. İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunduk. Biz bu değişikliğin gereksiz olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu arsanın hemen yan adası zaten ‘Spor Tesisi Alanı’ olarak görünüyor. Ayrıca Ataşehir yeni bir ilçe. Kamu binalarına ihtiyaç varken arsanın spora ayrılması gereksiz. Eğer bu tür spor alanları kurulacaksa Ataşehir’de sahir alanlara yapılması gerekir. En değerli bölgesine değil.”

Ben bu tesis için evimi sattım

Tanju Çolak, kendisine tanınan bu imtiyazı son derece doğal buluyor. Kendisinin Türk sporuna yeni yetenekler kazandıracağını söyleyen Çolak, spor kompleksini hayatının projesi olarak anlatıyor: “Ben bir kulüp başkanıyım, kendi kurduğum kulübün. Lisanslı olarak 1.200 sporcum var. Futbol, basketbol, tekvando olmak üzere 10 branşta müsabakalara katılıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulundum ve spor tesisi kurup gençler yetiştirmek, spora hizmet etmek için bana yer göstermelerini istedim. Bana da burayı gösterdiler. 250 bin TL’ye evimi satarak burada yatırıma başladık. Bittiğinde 10 milyon TL harcanmış olacak. 30 yıl işleteceğim ve bu süre sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne geçecek. Bana dava açan dernek benden önce bu arsayı istemiş. Ama yetkililer güvenip onlara vermemiş, ben aldığım için dava açtılar. Sonuçta burası imar planlarında ‘sosyal - kültürel alan’ iken sadece ‘spor’ alanı eklemesi yapılmış. Ben burada bina yapıp dairenin tekini 500 bin TL’ye satmıyorum ki... İnsanların spor yapabileceği bir tesis kuruyorum. İçinde 3 tane halı saha, kapalı ve açık yüzme havuzları, jimnastik ve bowling salonları olacak. Devlet yetkilileri güvenip Ataşehir’in en yüksek rantına sahip yeri bana spor tesisi yapmam için verdi. Yoksa buraya bina yapmak isteyen çok kişi vardı. Bu sayede hem arazi de korunmuş olacak. Ataşehirlilerin nefes aldığı bir yer olacak burası. Yapılan işlerin hepsi kanuni. Eğer aksi bir durum olsa bana burada bir çivi bile çaktırmazlar. Futbol para kazandım ve bilgimi sermayemi yine spora aktarıyorum.”

‘Rumenige de aynısını yaptı’

Tanju Çolak Spor Kulübü Genel Koordinatörü ve Tanju Çolak’ın kardeşi Yücel Çolak, Türk sporuna sporcular yetiştirmek için tesis açtıklarını söyledi: “Tesisin ayakta kalması için bazı hizmetler çok cüzi fiyata sunulacak. Örneğin bowling salonu ya da halı saha. Bütün bu yatırımları ise öz kaynağımızla gerçekleştiriyoruz. 10 milyon TL’lik bir yatırım ve 30 yıl sonunda Milli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tesisi bırakacağız. Burada arsa değerli olabilir ama arsa bizim olmayacak. Sonuçta yurt dışında Tanju gibi sporculara devlet bu tür yatırımları yapıp devrediyor. Almanya’da Rumenige bunun en güzel örneği. Türkiye’de ise biz kendimiz yatırımı yapıyoruz. Bankadan 1 kuruş kredi kullanmadık. Burada herkes arsanın değerli olduğunu söylüyor. Ancak bir arsayı satın almadık ki... Ataşehir’e sporcu yetiştiren bir kompleks kuruyoruz. Benzer tesisleri İzmir’e de kurduk. 2009 yılında kurulan bir kulübüz ve 10 branşta yarışmalara katılıyoruz. Samsun, İzmir, KKTC, Mersin ve İstanbul’da futbol okulları açtık. Bunları spora hizmet için yapıyoruz.”