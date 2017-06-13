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Spor

Tanju Çolak serbest bırakıldı

Çolak, Ankara'daki çek-senet mafya operasyonunda gözaltına alınmıştı

13 Haziran 2017 14:25

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara'da çek senet mafyasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çolak, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çolak, sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda Ankara'da 23 kişi gözaltına alınmış, Tanju Çolak ise İstanbul'da gözaltın alınarak Ankara'ya getirilmişti.  

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Tanju Çolak'ın da bulunduğu 10 kişi bu sabah Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Çolak, sevk edildiği mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

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