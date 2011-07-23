-TANJU ÇOLAK, POLİSLERE HAKEM OLDU AYDIN (A.A) - 23.07.2011 - Eski Milli Futbolcu Tanju Çolak, Aydın'ın Didim ilçesinde Polis Akademisi Güvenlik Birimleri Fakültesi öğrencilerinin futbol karşılaşmasında hakemlik yaptı. Fakültenin 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Uygulamalı ve Merkezi Birimler Eğitim Kampı kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, final karşılaşmasıyla son buldu. Tanju Çolak'ın hakemliğini yaptığı Didim Polis Moral Eğitim Merkezi futbol sahasındaki finali, 4-4 biten normal sürenin ardından penaltı atışları sonrasında 3. grubu 6-4 yenen 5. grup takımı kazandı. Müsabakayı Didim Kaymakamı Ali Katırcı, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı ve Polis Akademisi Kamp Başkanı Ali Günebatmaz, Didim İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çaylak ile fakülte öğrencileri izledi. Çolak, final maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk defa bir futbol karşılaşmasında hakem olarak görev aldığını belirtti.