Tanju Çolak: Herkes yıldız diyor, bana göre yıldız değil

T24 - Eski milli futbolcu, Avrupa gol kralı ve Altın Ayakkabı ödüllü Tanju Çolak, Galatasaray kaptanı Arda Turan hakkında “Herkes yıldız diyor, bana göre yıldız değil” dedi.

Aydın'ın Didim ilçesinde Aytepe Spor Tesisleri'nde ilçe protokol ve emniyet mensupları ile maç yapan Çolak, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çolak, bir gazetecinin “Galatasaray'ın durumu ne olur” sorusuna, Galatasaray'ın ligde 8. veya 10. olacağını tahmin ettiğini, Arda'nın ise çok iyi sporcu olduğunu ama yıldız olamadığını iddia etti.

Galatasaray'ı tuttuğunu söyleyen Çolak, “Kupada da işi zor, kolay değil, çünkü Gaziantepspor'u atlasa bile Beşiktaş'a karşı kazanması zor. Sadece mücadele etmekle futbol olmuyor, kazanmak kolay değil. Rakipleri güçlü, Beşiktaş'ta yıldızlar topluluğu var, Gaziantepspor takımı da hakikaten iyi futbol oynuyor. Ama Galatasaray iyi futbol oynamıyor” diye konuştu.

Galatasaray'da Arda'nın oynayıp oynamadığının belli olmadığını belirten Çolak, “Herkes Arda için yıldız diyor ama bana göre yıldız değil. Galatasaray'da yıldız göremiyorum, bunun için biz Galatasaraylılar çok üzülüyoruz ama yapacağımız bir şey yok” dedi.

Galatasaray'da sonuca ve skora gidecek oyuncunun olmadığını dile getiren Çolak, kulübün iyi bir yönetiminin bulunmadığını ve şu anki takımın Galatasaray'a yakışmadığını ifade etti.

Kendi adını verdiği futbol akademisinin 10 farklı yerde hizmet verdiğini belirten Çolak, “Kıbrıs, Mersin, Samsun, Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere toplam 10 farklı yerde Tanju Çolak Futbol Akademisi var. Pazartesi gününden itibaren de Didim'deki akademi sömestr tatili boyunca 15 gün faaliyet gösterecek” diye konuştu.

Didim'de 2 aydır çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Tanju Çolak, “Bu süre zarfında burada yeni dostluklar edindik. Emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız ve ticaret odası başkanımızı kırmadık. Sosyal faaliyet olarak beraber spor yapmak istedik. Burada sosyal faaliyetleri geliştirmek amacıyla 15 günde bir araya gelip maçlar yapacağız, spor yapacağız” dedi.



