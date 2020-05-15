Tanju Çolak: Hasan Şaş'tan sonra Fatih Terim'in de istifa etmesi lazım

Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu Tanju Çolak, Hasan Şaş'ın Fatih Terim'in onayı olmadan ayrılamayacağını belirterek, Terim'in de istifa etmesi gerektiğini savundu.

Tanju Çolak, kendi Youtube kanalında futbol gündemini değerlendirirken, Galatasaray'da yaşanan son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Sarı-kırmızılı takımdaki yardımcı antrenörlük görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın Fatih Terim'e tepkili olduğunu ifade eden Tanju Çolak, genç futbol adamının Galatasaray'dan Fatih Terim'in onayı olmadan ayrılamayacağını söyledi.

Fatih Terim'in Hasan Şaş ve Hande Sümertaş'ın ayrılık sürecinde ayıp ettiğini ve görevinden istifa etmesi gerektiğini ifade eden Tanju Çolak, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Hasan Şaş'ın istifası sonrası görevini bırakması gerektiğini söyleyen efsane golcü, "Hasan Şaş ayrılırken ne teknik ekibe ne de Fatih Terim'e teşekkür ediyor. Nasıl olacak bu? Hasan Şaş'la Ümit Davala'yı Galatasaray'a getiren kim?



Sayın Fatih Terim. O zaman Fatih Terim'in de istifa etmesi lazım. Fatih Terim istemediği sürece, Hasan Şaş'ın istifa etme şansı var mı? Yok. Peki hangi yönetici Fatih Terim'in karşısına çıkarak 'Hasan Şaş ve Ümit Davala'yı gönderiyorum' diyecek?



Hiçbiri diyemez. Eğer Fatih Terim istifa etmiyorsa, bu isimleri gönderen kişi Fatih Terim'dir. Kendisini hiçbir zaman yarı yolda bırakmayan Hande Sümertaş, Hasan Şaş'ın gönderilmesinde Fatih Terim ayıp etmiştir. Bence Fatih Terim'e yakışan, bu kararlardan sonra kendisinin de istifa etmesidir" şeklinde konuştu" şeklinde konuştu.