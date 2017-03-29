"Tanju Çolak da Galatasaray'dan ihraç edildi" iddiası

Galatasaray Mali Genel Kurulu'nca Hakan Şükür ve Arif Erdem’in ihraç edilmeme kararının büyük tepki uyandırması üzerine, Sarı-kırmızılı yönetim ivedilikle toplanarak bu iki futbolcuyu yıllık aidatlarını ödemediği gerekçesiyle kulüpten ihraç etti. 'FETÖ' ve 'PYD' üyeliği suçundan aranan bu iki futbolcunun yanı sıra, aidatlarını ödemeyen 2700 kişinin de üyelikleri düştü. Aidatını ödemediği gerekçesiyle üyelikleri düşürülen bu kişilerin arasında Tanju Çolak'ın da olduğu iddia edildi.

Galatasaraylılığı'nı askıya almıştı

Genel kuruldaki ihraç etmeme kararından sonra sesler yükselirken, Galatasaray tarihinde önemli bir yere sahip olan Tanju Çolak, genel kurulun aldığı ihraç etmeme kararı üzerine “Bundan böyle Galatasaraylılığımı askıya alıyorum” demişti.

Listede sürpriz isimler var

Sözcü'den Görkem Çoksezer'in haberine göre, aidatlarını ödemedikleri gerekçesiyle üyelikleri düşenler arasında dikkat çeken isimlerin yer aldığı o liste şöyle:

Tugay Kerimoğlu, Suat Kaya, Ergün Penbe, Tanju Çolak, Erdal Keser, Yusuf Altıntaş, Güngör Uras, Akif Hamza Çebi, Dinç Bilgin ve Turgay Demirel.

Aidatlarını öderlerse geri dönebilecekler

Galatasaray’da tüzük gereği aidatlarını ödemedikleri gerekçesiyle ihraç edilen kişiler, ödemedikleri meblayı yatırmaları durumunda üye olma hakkını geri kazanıyorlar. Buna Hakan Şükür ve Arif Erdem de dahil. Sarı-kırmızılı kulüp, bir sonraki genel kurulda Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kesin ihracı yönündeki kararı genel kurulun oyuna sunacak.

Eski Milli Futbolcu Rıdvan Dilmen'in sosyal medya üzerinden başlattığı 'Hayır' kampanyasına Tanju Çolak da katılmıştı: