-TANJU ÇOLAK CELSEYE ZORLA GETİRİLECEK İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - Futbolda şike iddialarına ilişkin 71 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz sanık eski futbolcu Tanju Çolak'ın bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar verilirken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı (TFF) ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Toto Teşkilat Başkanlığının müdahil olma istemi kabul edildi. Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Murat Cicim, Hakan Korkmaz, Metin Korkmaz, Erbay Aldemir, Recep Duru, İmamrıza Ağacık, Ayhan Bal, Ümit Ozan Kazmaz, Erkan Ergün ve taraf avukatları katıldı. Eski futbolcular Tanju Çolak ve Fatih Akyel'in de aralarında bulunduğu 62 tutuksuz sanık ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada savunmaları alınan İmamrıza Ağacık, Ayhan Bal, Ümit Ozan Kazmaz, Erkan Ergün ve Murat Cicim, hazırlık aşamasında savcılık ve poliste verdikleri ifadeleri tekrar ettiklerini belirterek, haklarındaki suçlamaları kabul etmediler. Tutuksuz sanık Fatih Akyel'in avukatları Celil Demircioğlu ile Fatih Volkan, müvekkillerinin mal varlığına konulan tedbir kararının kaldırılması istemiyle hazırladıkları 3 sayfalık dilekçeyi mahkemeye sundu. TFF ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün avukatları da söz alarak, davaya müdahil olmak istediklerini söylediler. Mahkeme heyeti, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Toto Teşkilat Başkanlığının suçtan zarar görme olasılıklarını göz önünde bulundurup, davaya müdahil olarak katılmalarını kararlaştırıldı. Fatih Akyel'in mal varlığı üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, daha önce görülen celseye de katılmayan Tanju Çolak hakkında zorla getirilme kararı verdi. Duruşma ertelendi. -İDDİANAMEDEN- Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin, uluslararası bahis ticareti yapan bir örgütün faaliyetleri çerçevesinde Türkiye'de oynanan bazı futbol karşılaşmalarıyla ilgili manipülasyon yapılması eylemine karıştıkları belirtiliyor. İddianamede, uluslararası bahis ticareti konusunda Almanya'da tutuklanan sanık Nurettin Günay ile tutuklu sanık Erkan Ergün'ün, ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' ve ''kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yapmak'' suçlarından 4 ile 13'er yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Aynı iddianamede, sanıklar Ali Rıza Gültekin, Recep Öztürk, Temel Eyüpoğlu, Fatih Akyel, Ali Kemal Genç, Savaş Polat, Murat Cicim, Metin Korkmaz, Muttalip Kandemir, Faik Demir, Ferdi Tatlı, İskender Aycan, Ramazan Taşkara, Mustafa Bedir, Celal Berber, İbrahim Öztürk, Hakan Korkmaz, Alişen Kandil, Mahir Murat Mermer, İhsan Yazıcı, Mustafa Bankoğlu, Mehmet Volkan Terlik, İzzet Atmaca, Şekip Elik, Rıfat Engiz, Özgür Yıldırım, Uğur Demirhan, Servet Yılmaz, Celil Sağır, Hamit Gizlen, Ahmet Günay, Ahmet Pişkin, Fatih Akarsu, Ümit Ozan Kazmaz, Bilal Aziz Özer, Serkan Gündoğan, Gökhan Tokgöz, Dzemal Berberoviç, Hayati Palancı, Burak Akyıldız, Erman Kılıç, Serkan İpek, Emin Aladağ, Erbay Aldemir, Metin Erol, Özal Aycan, Feridun Sungur, Yücel Çolak, Tanju Çolak, Murat Atay, Abdulhamit Gökbaş, Fatih Erge, Güney Kanat, Evren Nuri Turhan, Durmuş Bayram, Adem Dursun, Recep Duru, Abdullah Kulak, Kenan Hasagiç, Taner Gülleri, Arif Erdem, Umut Koçin, Burhan Akgül, İmamrıza Ağacık, Enis İyem, Ayhan Bal, Mehmet Şaşmaz, Abdulkerim Alkan ve Fatih Sezer'in de ''suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüte üye olmak'' ve ''kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yapmak'' suçlarından 3 ile 10'ar yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.