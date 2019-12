Tanjevic'ten rotasyon sinyali

Polonya'da tamamlanan 36. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nı 8. sırada tamamlayan Milli Takım'da, başantrenör Bogdan Tanjevic, çeyrek finalde Yunanistan maçını kaybetmelerinin, kendilerini psikolojik olarak çok etkilediğini söyledi.



Polonya dönüşü esnasında basın mensuplarına şampiyonayı değerlendiren Bogdan Tanjevic, grup maçlarında yakaladıkları yüksek temponun, daha sonra kendilerine yorgunluk olarak döndüğünü kaydederken, “Daha sağlam olarak ayakta kalabilmeliydik. Yunanistan maçını kaybedince, büyük motivasyon kaybına da uğradık. Oyuncuların içindeki enerjiyi çıkartmak için motivasyon gerekiyor. Ardından gelen iki maçı ise açıkçası gösterge olarak almıyorum” dedi.



Hakemlerin çaldıkları düdüklerde bir standart sağlayamamalarından şikayet eden Sırp teknik adam, son 2 dakikasına 6 sayı farkla önde girdikleri Yunanistan maçında, belki bir mola fazla kullanması gerektiğini düşündüğünü dile getirerek, “O noktada maçı kazanabileceğimiz ortaya çıktı. Belki de bir mola fazla almalıydım. O bölüm, bizim için bütün bu turnuvanın kırılma noktasıdır” ifadelerini kullandı.



'Kerem'in eksikiğini çok hissettik'



Bogdan Tanjevic, kanında yasaklı doping maddesi tespit edildiği için kadrodan çıkartılmak durumunda kalınan Kerem Gönlüm'ün eksikliğini önemli ölçüde hissettiklerini kaydetti.



Şampiyonada üst seviyede 7 maç çıkardıklarını vurgulayan Tanjevic, şunları söyledi:“Yine de burada Kerem Gönlüm'ün eksikliğini çok hissettik. Kadroda olamamasından dolayı büyük üzüntü yaşıyorum. Eğer Kerem Gönlüm'le beraber olsaydık 8'de 8 yapıp finale kadar gelebilirdik. Bizim en iyi savunmacımız ve ribauntçularımızdan biri. Hem hücumda, hem savunmada açıkları kapatabilen biri. Çok iyi ve pozitif bir insandı. Tüm bunları bir kenara koyarsanız, sadece Ersan'ı biraz daha fazla dinlendirebilseydik, Yunanistan karşısında daha etkili bir oyun sergileyebilirdi. Hayal ettiğim takım keşke elimizde olsaydı. Kerem Gönlüm'le beraber.'



'Her maç ayrı bir sinir harbi'



Üst seviye organizasyonlarda her maçın ayrı bir sinir harbi olduğuna dikkati çeken Tanjevic, “Bazı oyuncular vardır ki, zorlu maçlardan daha büyük keyif alır ve daha iyi oynarlar” derken, mesela Ersan böyle biri ama çok yoruldu. Eğer Semih daha iyi bir performans gösterebilseydi, onu daha fazla onatabilseydik, o zaman çeyrek finale Ersan daha sağlam gelirdi. Semih, Ömer Aşık'tan da biraz sorumluluk alabilirdi. Bu şekilde de Kerem Gönlüm'ün açığını kapatabilirdik. Belki Barış Hersek'i de biraz daha fazla kullanabilirdim” diye konuştu.



'Milli takım kapısı herkese açık'



Tanjevic, (A) Milli Takım'ın çok iyi oyunculardan oluştuğunu aktarırken, ancak bunun başka oyuncuların kadroda yer alamayacağı anlamına gelmediğini kaydetti.



Milli takım kapısının herkese açık olduğunu ifade eden Tanjevic, “Muhakkak değişiklikler olabilir. Belki 2-3 hatta 4 oyuncu değiştirebilirim. Şu anda takımda oynayan genç oyuncuların da seviyelerini yükseltmeleri gerekiyor” dedi.



FIBA, şimpiyona sistemini değiştirmeli'



Şampiyonalara katılırken 12 oyuncu kısıtlaması getirilmesine karşı çıkan tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:



'FIBA ile hep görüşüyorum, yazı da gönderdim. Her turnuvaya 15 oyuncuyla gidebilelim. Basketbolun şov yanına karşı bir uygulama bu sınırlama. 2006 Dünya Şampiyonası'nı 9 kişi bitirebilmiştik. Burada da Ömer Onan hastalandı, Ender Arslan ve Ersan İlyasova sakatlandı. Bunlar önemli şeyler. Eğer bu kuralları, şampiyona öncesi değiştirebilseydik, kadroda Fatih Solak da olurdu ve bize Yunanistan maçında çok fayda sağlayabilirdi. Bir futbol takımı 24 oyuncuya sahip olabiliyor. Bu kadar kısa zaman ve yoğun tempo içinde 12 kişilik kadro mantıksız. Şampiyona sistemi de değiştirilmeli. Maçlar arasında boş zaman olmalı. Bu kurallar nedeniyle bazen en iyi takım da ortaya çıkamayabilir. Gruplarda çok iyiydik ama akşam maç yapıp, ertesi gün yolculuk edip, diğer gün çeyrek final maçı yapıyorsunuz. Bu turnuvanın en az 2 gün daha uzun olması gerekiyor. O zaman tüm takımlar eşit şartlar içinde olacaktır. Komediyi düşünün, gece saat 9'da maç bitirip, ertesi sabah saat 12'de oynuyorsunuz. İlk yarı 20 sayı fark atıp, ikinci yarı ise fark yiyorsunuz. Bunun nedeni, yorgunluk.'



'Hidayet'ten beklediklerimi aldım'



Bogdan Tanjevic, Milli Takım'da beklentilerin en fazla yoğunlaştığı isim olan Hidayet Türkoğlu'nu performansından memnun olduğunu kaydetti.



Dizindeki sakatlığa karşın mücadelesini sürdüren oyuncuyla ilgili olarak Tanjevic, 'Hidayet'ten beklediklerimi aldım. Beklentilerimizi karşıladı. En iyi defans yapan oyuncuların arasındadır her zaman. Ribauntlara da yardım etti. Yunanistan maçının en kritik dakikalarında oynatabilmek için dinlendirdim. O da başarılı oldu. O maçı, Hidayet'in sayıları sayesinde almak üzereydik. Aynı zamanda çok iyi bir kaptan. Geçen seneden itibaren takımda kendini ikinci plana çekiyor. Takım arkadaşlarına destek oluyor. Herkese öz güven sağladı. Sadece saha içinde değil, kenarda otururken de arkadaşlarına destek veriyordu. 'Ben yokken bile bunu başarabilirsiniz' mesajını verdi arkadaşlarına' şeklinde konuştu.



Milli Takım, sabah saatlerinde İstanbul'a döndü.