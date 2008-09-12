Tanjeviç'in karnesi

(A) Milli Erkek BasketbolTakımı Başantrenörü Bogdan Tanjeviç, Türkiye'nin 2009 Avrupa Şampiyonası elemelerinde (C) Grubu'nda yarın Ukrayna ile yapacağı karşılaşmada, milli takımın başında 95. maçına çıkacak.



(A) Milli Takım, Sırp teknik adam döneminde bugüne dek yaptığı 94 maçın 50'sini kazanırken, 44 maçta ise salondan yenilgiyle ayrıldı. Türk Milli Takımı ile 20 Mayıs 2004'de resmi sözleşme imzalayan Tanjeviç, 15. Akdeniz Oyunları ve 34. Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri, 15. Dünya Basketbol Şampiyonası ve 35. Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde milli

takımın başında görev yaptı.



(A) Milli Takım, Bogdan Tanjeviç döneminde yaptığı 33 resmi maçta 19 galibiyet, 14 yenilgi aldı.

Tanjeviç yönetiminde 34. Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarında milli takım, yaptığı 6 maçta 6 galibiyet alarak, finallere katılmayı hak kazandı.



İspanya'nın Almeria kentinde yapılan 15. Akdeniz Oyunları'nda ise milliler, 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi alarak 4. oldu. Türkiye, Sırp teknik adam ile katıldığı Sırbistan-Karadağ'daki 34. Avrupa

Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde, 4 maçta 1 galibiyet, 3 yenilgi aldı.



15. Dünya Şampiyonası'nda da Tanjeviç yönetiminde mücadele eden milliler, 9 maçta 6 galibiyet, 3 yenilgi alıp, Dünya 6. oldu. Tanjeviç yönetiminde "12 Dev Adam" son olarak İspanya'da geçen yıl yapılan 35. Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde yaptığı 6 maçta 1 galibiyet, 5

yenilgi aldı. Milliler, şampiyonayı 12. sırada tamamladı. (A) Milli Takım, 2009 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda ise ilk 3 maçında Ukrayna, Belçika ve Fransa'yı yenerek, 3 maçta 3 galibiyet aldı.