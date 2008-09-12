T24 LogoT24 Logo
Spor

Tanjeviç'in karnesi

12 Eylül 2008 03:00

(A) Milli Erkek BasketbolTakımı Başantrenörü Bogdan Tanjeviç, Türkiye'nin 2009 Avrupa Şampiyonası elemelerinde (C) Grubu'nda yarın Ukrayna ile yapacağı karşılaşmada, milli takımın başında 95. maçına çıkacak.

(A) Milli Takım, Sırp teknik adam döneminde bugüne dek yaptığı 94 maçın 50'sini kazanırken, 44 maçta ise salondan yenilgiyle ayrıldı. Türk Milli Takımı ile 20 Mayıs 2004'de resmi sözleşme imzalayan Tanjeviç, 15. Akdeniz Oyunları ve 34. Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri, 15. Dünya Basketbol Şampiyonası ve 35. Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde milli
takımın başında görev yaptı.

(A) Milli Takım, Bogdan Tanjeviç döneminde yaptığı 33 resmi maçta 19 galibiyet, 14 yenilgi aldı.
Tanjeviç yönetiminde 34. Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarında milli takım, yaptığı 6 maçta 6 galibiyet alarak, finallere katılmayı hak kazandı.

İspanya'nın Almeria kentinde yapılan 15. Akdeniz Oyunları'nda ise milliler, 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi alarak 4. oldu. Türkiye, Sırp teknik adam ile katıldığı Sırbistan-Karadağ'daki 34. Avrupa
Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde, 4 maçta 1 galibiyet, 3 yenilgi aldı.

15. Dünya Şampiyonası'nda da Tanjeviç yönetiminde mücadele eden milliler, 9 maçta 6 galibiyet, 3 yenilgi alıp, Dünya 6. oldu. Tanjeviç yönetiminde "12 Dev Adam" son olarak İspanya'da geçen yıl yapılan 35. Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde yaptığı 6 maçta 1 galibiyet, 5
yenilgi aldı. Milliler, şampiyonayı 12. sırada tamamladı. (A) Milli Takım, 2009 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda ise ilk 3 maçında Ukrayna, Belçika ve Fransa'yı yenerek, 3 maçta 3 galibiyet aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24