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Spor

Tanjevic'in karnesi

02 Eylül 2008 03:00


Ukrayna karşısında 92. maçına çıkacak olan A Milli Basketbol Takımı Antrenörü Bogdan Tanjevic, bugüne kadarki maçlar ay-yıldızlı takımla 47 galibiyet 44 mağlubiyet aldı.

Türkiye'nin 2009 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde C Grubu'nda yarın Ukrayna ile yapacağı maç öncesinde, başantrenör Bogdan Tanjeviç milli takımın başında 91 maça çıktı. A Milli Takım, Sırp teknik adam döneminde yaptığı 91 maçın 47'sini kazanırken, 44 maçta da salondan yenilgiyle ayrıldı.

Türk Milli Takımı ile 20 Mayıs 2004'de resmi sözleşme imzalayan Tanjeviç, 15. Akdeniz Oyunları ve 34. Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri, 15. Dünya Basketbol Şampiyonası ve 35. Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde milli takımın başında görev yaptı.

RESMİ MAÇLAR

A Milli Takım, Tanjeviç döneminde yaptığı 30 resmi maçta 16 galibiyet, 14 yenilgi aldı. Tanjeviç yönetiminde 34. Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarında milli takım, yaptığı 6 maçta 6 galibiyet alarak, finallere katılmayı hak kazandı.

İspanya'nın Almeria kentinde yapılan 15. Akdeniz Oyunları'nda ise milliler, 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi alarak 4. oldu. Türkiye, Sırp teknik adam ile katıldığı 34. Avrupa Basketbol Şampiyonası Finallerinde başarılı olamadı. Milliler, Sırbistan-Karadağ'da yapılan şampiyonada yaptığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 yenilgi aldı.

34. Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısızlığın ardından 15. Dünya Şampiyonası'nda da Tanjeviç yönetiminde mücadele eden milliler, 9 maçta 6 galibiyet, 3 yenilgi alıp, Dünya 6. olarak başarılı bir sonuca imza attı.

Tanjeviç yönetiminde '12 Dev Adam' son olarak İspanya'da geçen yıl yapılan 35. Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde yaptığı 6 maçta 1 galibiyet, 5 yenilgi aldı. Milliler, şampiyonayı 12. sırada tamamladı.

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